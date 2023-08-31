Предложения Кабинета министров Латвии о внесении поправок к Закону об иммиграции — местами абсурдны и бесчеловечны. Такое мнение в своем Facebook выразила журналист Балтийского центра исследовательской журналистики Re:Baltica Инга Спринге.

"Читаю разъяснение к решению, одобренному Кабмином (и которые еще предстоит утвердить Сейму) в связи с поправками к иммиграционному закону и смех вслух. Такой абсурд. Чтобы иметь возможность сдать экзамен и получить действительный вид на жительство в течение следующих двух лет, пенсионерам необходимо будет покупать медицинскую страховку за 1000 евро в год. И каждый из этих пенсионеров будет проверен службами безопасности", — отмечает Спринге.

К своей публикации она добавила скриншот документа.

"Больные раком, которые в настоящее время проходят лечение в больницах и не имеют на руках действующего вида на жительство, со 2 сентября должны будут покинуть больницу либо платить самостоятельно. Я уже вижу эмоциональные видео в соцсетях и возмущенных латышей, которые назовут это российской пропагандой. Когда мы успели стать такими зверями?", — риторически завершает свой пост журналистка.

Вместе с тем глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака заявил программе Латвийского радио 4 "Домская площадь", что еще не видел приведенного выше предложения Кабмина.

"Комиссия, которой я руковожу, еще ничего не получала. [...] Я призываю подождать, когда эти предложения действительно будут. Потому что, насколько я знаю, соглашения по ним с некоторыми министерствами пока еще нет. Насколько я понимаю, все это относится к тем гражданам РФ, которые не проявили никакой инициативы и игнорировали приглашение Управления по делам гражданства и иммиграции. Но пока этот документ не будет у меня в руках, я ничего не буду комментировать. Но выглядит так, что получила распространение какая-то неправильная информация. С одной стороны, это информация о том, что термин продлен всем без исключения на два года, против чего собираются подписи. Это одна дезинформация. Вторая, что все будет проходить по принципу выдачи временного вида на жительство. Обе неправдивы. Посмотрим, когда будет правильная редакция на экране компьютера", — цитирует Лидаку Rus.LSM.lv.

Уже сообщалось, что в среду, 30 августа, по решению правительства Министерство внутренних дел (МВД) внесло в Сейм поправки к Иммиграционному закону. Поправки предусматривают продление на два года срока, в течение которого граждане России, проживающие в Латвии, могут сдать экзамен по государственному языку, необходимый для получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии. При этом в министерстве заявили, что если эти люди абсолютно ничего не предпримут, им все равно придется покинуть страну.