С 5 сентября по 2 октября на территории Латвии пройдут также комплексные военные учения Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами. В учениях примут участие подразделения союзников из США, Дании, Эстонии и Литвы, боевой группы НАТО в Латвии, а также представители гражданского сектора.

В учениях примут участие солдаты и земессарги всех подразделений НВС, а также военнослужащие первого призыва СГО и солдаты запаса.

В учениях также примут участие солдаты союзников из США, Дании, Эстонии и Литвы, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии, интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии и командование вооруженных сил Канады в Латвии.

Запланировано сотрудничество с Министерством обороны и подведомственными ему учреждениями, Министерством внутренних дел и подведомственными ему учреждениями, Службой неотложной медицинской помощи, а также рядом самоуправлений и предприятий.

Учения будут поддерживаться Объединенными силами реагирования. В этом году учения впервые организуются совместно со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север".

Одновременно с Namejs 2023 пройдут ежегодные учения "Серебряная стрела", организуемые мотострелковой бригадой Сухопутных войск.

Всего в учениях примут участие примерно 8500 участников.

В ходе учений по главным и региональным дорогам Латвии будут передвигаться солдаты и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач будут осуществляться полеты военной авиации в воздушном пространстве Латвии, в том числе на малых высотах, а также боевые стрельбы на полигонах.

НВС предлагает следить за актуальной информацией о ходе учений в регионах Латвии в аккаунтах НВС в социальных сетях, а также на сайте НВС www.mil.lv. Создан специальный справочный телефон 28637064.