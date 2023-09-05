В учениях примут участие солдаты и земессарги всех подразделений НВС, а также военнослужащие первого призыва СГО и солдаты запаса.
В учениях также примут участие солдаты союзников из США, Дании, Эстонии и Литвы, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии, интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии и командование вооруженных сил Канады в Латвии.
Запланировано сотрудничество с Министерством обороны и подведомственными ему учреждениями, Министерством внутренних дел и подведомственными ему учреждениями, Службой неотложной медицинской помощи, а также рядом самоуправлений и предприятий.
Учения будут поддерживаться Объединенными силами реагирования. В этом году учения впервые организуются совместно со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север".
Одновременно с Namejs 2023 пройдут ежегодные учения "Серебряная стрела", организуемые мотострелковой бригадой Сухопутных войск.
Всего в учениях примут участие примерно 8500 участников.
В ходе учений по главным и региональным дорогам Латвии будут передвигаться солдаты и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач будут осуществляться полеты военной авиации в воздушном пространстве Латвии, в том числе на малых высотах, а также боевые стрельбы на полигонах.
НВС предлагает следить за актуальной информацией о ходе учений в регионах Латвии в аккаунтах НВС в социальных сетях, а также на сайте НВС www.mil.lv. Создан специальный справочный телефон 28637064.
Учения Namejs проводятся по всей Латвии с 2014 года. Регулярное проведение военных учений играет важную роль в поддержании и укреплении боевых возможностей НВС, которые всегда должны находиться на стабильно высоком уровне для обеспечения возможности вовремя отреагировать на потенциальные угрозы и гарантировать безопасность Латвии.