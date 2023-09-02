В Балтийском море в ближайшее время пройдут крупные военно-морские учения западных стран, на которых впервые будут отрабатываться действия по отражению нападения России в этом регионе, сообщил командующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на Reuters.

В учениях примут участие около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих западных стран.

"Мы посылаем России четкий сигнал о нашей бдительности: только не на нашей вахте. Надежное сдерживание должно включать в себя возможность нападения", — заявил журналистам в Берлине вице-адмирал.

Маневры Northern Coasts ("Северное побережье") начнутся 9 сентября и продлятся две недели. В них примут участие военнослужащие всех стран НАТО в регионе Балтийского моря, Швеции, которая вскоре присоединится к альянсу, а также США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции.

В ходе учений будут отрабатываться морские операции и удары по суше с моря.

США направят для участия в маневрах 200-метровый корабль Mesa Verde, который может обеспечить высадку на сушу 800 морских пехотинцев.

Еще одним направлением учений, которые пройдут у берегов Латвии и Эстонии, является обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море.

"Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей снабжения в Балтийском море", — сказал Каак.