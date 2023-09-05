Переехавший в Витебскую область вместе с семьей латвиец Карлис Озолиньш надеялся получить убежище в Беларуси на основании притеснений в Латвии. Однако суд в Минске отказал ему, посчитав, что ему не грозит политическое преследование, пишет Rus.Nra.lv.

Решение суда опубликовано на сайте Банка судебных решений. В решении говорится: "Согласно имеющейся информации в 2021 году Латвия оставалась страной со стабильной демократией, с хорошо развитой и пользующейся доверием избирательной системой, активным гражданским обществом, независимыми СМИ и хорошо функционирующими структурами местного самоуправления".

Историю 38-летнего мужчины освещал прокремлевский "Sputnik Беларусь". Он жил в селе Рагана, у него была своя фирма, которую он оставил ради жизни в белорусской деревне. Вместе с женой и дочерью они перебрались в Беларусь и купили дом в деревне Росица Верхнедвинского района, а там уже родилась вторая дочь. Он заявлял, его его старшей дочери впервые нравится ходить в школу, поскольку ее не заставляют говорить на латышском языке.