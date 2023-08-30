В Литве отец похитил годовалую дочь у матери и нелегально пересек на лодке по реке Скирвите литовско-российскую границу. Сейчас он находится в России, в Калининградской области, и Россия отказалась выдавать мужчину Литве, потому что у него российское гражданство, пишет Delfi.lt.

27 августа около двух часов дня в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время. В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.

Литовский национальный центр по управлению кризиса решил объявить похитителя в розыск через Интерпол, был завязан контакт с российской стороной. По словам литовских пограничников, российская сторона сообщила, что ребенок, который был с задержанным мужчиной, находится в безопасности. В понедельник российская сторона информировала, что не выдаст Литве мужчину, на том основании, что у него есть российское гражданство. В настоящий момент мужчина на свободе и находится в Калининградской области.

По данным СМИ, подозреваемым в похищении ребенка является Альгирдас Шванис. Как пишут российские СМИ, он занимал пророссийскую позицию, и по этой причине мать ребенка не хотела, чтобы они общались. В российской прессе его называют биологом, доктором наук и публицистом, сыном известного ученого Витаутаса Шваниса. Литовское издание zanedeliu.lt пишет, что Шванис-старший известен своей борьбой против строительства ветряной электростанции в районе местечка Довилай (недалеко от Гаргждай), а в своё время он выступал против добычи сланцевого газа в регионе. Последнее время он с сыном не общался.

Юрист Гинтарас Черняускас сказал на Žinių radijаs, что ситуация очень сложная.

"Если оценивать ситуацию с юридической стороны, то у нас есть договор о сотрудничестве с РФ. Но вряд ли на сегодняшний день можно было бы надеяться на сотрудничество российских ведомств с Литвой, поскольку политика обоих государств враждебная в отношении друг друга. Второй момент — высказывания литовских политиков о том, что там нет закона и не стоит надеяться на законные решения со стороны России, это значит, что и Литва не готова к сотрудничеству с РФ", — сказал Черняускас.

Он считает, что в ближайшее время никаких решений не будет.

"Думаю, по крайней мере в ближайшее время сложно надеяться на то, что этот вопрос будет решен, и ребенка вернут в Литву", — поделился своим видением ситуации Черняускас. Он призывает искать юристов в самой России, чтобы бороться за возвращение ребенка в судах РФ.

"Другого варианта я не вижу. Никаких возможностей. Тем более, что Россия на сегодняшний день будет игнорировать все наши решения и не будет их признавать", — заметил юрист.

"Наверное, использование российских судов — единственная возможность сейчас вернуть ребенка. Думаю, что ни ведомства, ни какие-то личности не смогут здесь быть посредниками, которые заставят Россию вернуть ребенка и отца в Литву", — сказал собеседник.

По его словам, не исключена и возможность того, что ребенку дадут российское гражданство, если оно есть у отца.

"Нет никаких препятствий для того, чтобы в порядке исключения дать ребенку российское гражданство, которое есть у отца. Мы видим, что и в случае с украинскими детьми эти решения принимаются быстро, им дают российское гражданство, все решения принимают быстро", — сказал Черняускас.

Председатель общины литовцев в Калининграде Сигитас Шамборскис сказал, что за день похищенный в Литве младенец успел побывать в больнице, у временных опекунов и вернуться к отцу, пишет lrytas.lt.