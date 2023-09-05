В связи с созданием нового правительства "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" сменятся не только многие министры, но и должностные лица Сейма — от спикера до глав парламентских комиссий.

Уже называются конкретные претенденты на министерские должности, однако в процессе переговоров еще могут произойти "замены" — это еще черновые варианты.

Кто заменит Смилтенса и другие рокировки в Сейме

В качестве одного из кандидатов на пост спикера Сейма называется глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис, однако не исключено, что ему придется выбирать между этой должностью и постом министра. В кулуарах в качестве претендента на должность спикера назывался и еще один представитель СЗК — бывший председатель Конституционного суда Гунар Кутрис.

В свою очередь, нынешний спикер Сейма Эдвардс Смилтенс, который потеряет должность из-за отказа "Объединенного списка" присоединиться к коалиции, прогнозирует, что смена правительства может привести и к заменам в руководстве парламентских комиссий.

"Новое Единство": нынешних министров не меняет

"Новое Единство", согласно информации LTV, может сохранить все нынешние посты в правительстве и получить дополнительно еще портфель. Премьерство "Новое Единство" сохранит, заменив Кришьяниса Кариньша на Эвику Силиню.

Сейчас "Новое Единство" в правительстве представляют министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр образования и науки Анда Чакша, министр климата и энергетики Раймондс Чударс. Все эти министры могут продолжить работу и в новом правительстве.

Пост министра благосостояния сейчас занимает будущий премьер Эвика Силиня, но возможно в новом правительстве уступит его партнерам.

Сейчас, по информации LTV, "Новое Единство" претендует на пост министра иностранных дел, который мог бы занять ушедший в отставку премьер Кариньш — и ранее в кулуарах ходили слухи, что эта должность может стать для политика стартовой площадкой для дальнейшей европейской карьеры. Речь может пойти и о том, что Министерство внутренних дел возглавит Рихард Козловскис, которые прежде уже занимал этот пост. Портал NRA, в свою очередь, указывает на то, что у "Нового Единства" есть и кандидат в министры экономики — Янис Патмалниекс.

В целом "Новое Единство" может претендовать на 6-7 министерских портфелей. Всего в правительстве один премьер-министр и 14 отраслевых министров, а "Новое Единство" — самая широко представленная в Сейма коалиционная политическая сила: 26 из 52 депутатов Сейма (у СЗК — 16, у "Прогрессивных" — 10).

СЗК: надежды на 4-6 портфелей

СЗК надеется на 4-5 министерских портфелей. Пока известно о том, что Армандс Краузе может получить пост министра благосостояния. В списке приоритетов СЗК — Министерство сообщения, которое якобы может возглавить Улдис Аугулис (он когда-то уже занимал этот пост), а также Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM). По информации NRA, в качестве претендентов на главу VARAM рассматриваются Виктор Валайнис и все тот же Улдис Аугулис, имеющий большой опыт работы в прежних правительствах. По информации NRA, СЗК может претендовать и на МВД — и в таком случае это предмет переговоров с "Новым Единством".

"Прогрессивные": до 4 портфелей

В министры обороны прочат главу Комиссии Сейма по иностранным делам Андриса Спрудса, в качестве министра здравоохранения называется Эдгарс Лабвирс.