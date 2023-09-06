Центр защиты прав потребителей ( PTAC) получил несколько жалоб от людей, которые заказали дрова или брикеты, внесли предоплату, но не получили товар.

Заказ обманутые покупатели делали как на сайтах поставщиков, так и откликаясь на объявление. Продавцы высылали клиентам счет на предоплату с реквизитами, эти же реквизиты можно было найти на сайте. После предоплаты заказ доставлен не был.

Выяснилось, что указанные счета, куда переводились деньги, не принадлежат предпринимателям, чьим названием, регистрационным номером и юридическим адресом воспользовались мошенники. Чтобы обмануть доверие клиентов, мошенники создавали поддельные сайты других компаний и указывали на них другие счета и контакты.

PTAC обращает внимание, что при перечислении денег банк не проверяет, принадлежит ли счет, на который производится перевод денег, лицу, которое указано как получатель платежа.

Тем, кто собирается покупать дрова, брикеты или гранулы для отопления, PTAC рекомендует предпринять следующие меры предосторожности:

выбирать оплату после получения заказа;

проверить на сайте Службы госдоходов (VID), зарегистрирован ли сайт, на котором вы совершаете покупку, на компанию, у которой вы делаете заказ;

проверить информацию о продавце в интернете, провести контрольный звонок;

проверить деятельность компании на сайте www.ur.gov.lv, убедиться, что совпадает название и регистрационный номер;

проверить пользователя домена в базе данных WhoIs;

обратить внимание на качество оформления сайта и качество текстов, размещенных на нем;

сравнить цены с ценами других продавцов — если цена слишком низкая, это подозрительно;

обращать внимание на единицы измерения — кубометр, насыпной куб (berkubs), стер — иначе может оказаться, что дров привезут меньше, чем вы рассчитывали.

Лучше выбирать тех продавцов, которые находятся недалеко и к которым можно приехать и лично удостовериться, что компания находится по указанному адресу. Стоит выбирать те компании, которые работают не первый год и о которых много хороших отзывов.

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