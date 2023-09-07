В ночь на пятницу, 8 сентября, в Латвии начнут работать еще два радара по контролю средней скорости — на участке Таллиннского шоссе (А1) от Сигули до Лиласте (14,1-20,1 км) и на Валмиерском шоссе (А3) на участке от пересечения с местной дорогой Плацис-Розула (V281) до Сталбе (36,3-38,7 км). Об этом порталу Delfi сообщили в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Первый в Латвии радар средней скорости начал работать 14 августа на участке Рижской окружной дороги (A5) от Стуниши до Яунмарупе, в конце августа заработали радары на Видземском шоссе (А2) и на дороге Цесис-Вецпиебалга (Р30).

Система контроля средней скорости измеряет скорость на основе времени, затраченного на проезд определенного участка дороги. В начале и в конце участка устанавливается оборудование, которое фиксирует время въезда и выезда автомобиля на данный участок и рассчитывает среднюю скорость, с которой этот участок пройден. Если средняя скорость транспортного средства, зафиксированная системой, выше максимально допустимой, его владелец будет оштрафован.

В целом радары средней скорости в этом году будут введены в Латвии на 16 участках государственных дорог. Карту этих участков можно посмотреть на сайте LVC — здесь.

Радары средней скорости вводятся в Латвии для повышения безопасности дорожного движения. В Литве сейчас работает уже 131 участок с контролем средней скорости, и количество пострадавших в автоавариях на этих участках с 2021 года сократилось на 70%.

Систему контроля средней скорости по результатам закупки устанавливает​​компания Fima Group за 1,261 млн евро. Система вводится в Латвии с опозданием примерно на пять месяцев, за что компания Fima Group заплатит штраф.

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