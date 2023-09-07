Сегодня Сейм продлил участие латвийских солдат в международной операции НАТО в Косово до 31 декабря 2025 года.

Это решение было инициировано Министерством обороны, а затем поддержано правительством.

Как отметили в Минобороны, участие Национальных вооруженных сил в операции продлено на фоне растущей напряженности на границах Европы, а также из-за приверженности Латвии своим обязательствам перед НАТО.

Ранее участие латвийских солдат в операции в Косово было предусмотрено до конца 2023 года.

В этой операции Латвия участвовала с 2000 по 2009 год, а в 2020 году возобновила свое участие в ответ на призыв Верховного командования НАТО в Европе.

Согласно резолюции, принятой Советом Безопасности ООН в 1999 году, основными задачами международной операции НАТО в Косово являются создание и поддержание безопасной среды, чтобы гарантировать свободу передвижения местного населения. Также целями операции являются обучение местных сил безопасности и поддержка в развитии миролюбивого, стабильного, демократического и многоэтнического Косово.

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