Необходимо создать такой международный трибунал, в котором за преступления в Украине будет отвечать и руководство России. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел Балтии и Северных стран заявил действующий премьер и исполняющий обязанности министра иностранных дел Кришьянис Кариньш.

"В Европе сохраняется военное положение — более 500 дней Россия ведет жестокую войну в Украине. Каждый день можно услышать о новых нарушениях и преступлениях. Украинцы героически защищают свою независимость. Они постепенно восстанавливают контроль над своей территорией. Наша задача — поддерживать Украину столько, сколько необходимо, до победы Украины", — сказал Кариньш.

По его словам, важно, чтобы "в эти напряженные времена союзники встречались и координировали свою деятельность". Он подчеркнул, что цель нынешней встречи состояла в том, чтобы "собраться вместе и обсудить, как лучше помочь Украине, как лучше координировать работу и лучше донести послание до мира в целом, особенно для тех стран, которые находятся дальше от Европы и менее осведомлены о том, что война в Украине является империалистической".

Премьер-министр отметил, что во время встречи министры иностранных дел обсудили вопросы энергетической безопасности и энергетической независимости.

"Хотя страны успешно избавились от энергетической зависимости России, впереди значительная работа по увеличению мощностей возобновляемых источников энергии, построению инфраструктуры таким образом, чтобы страны имели доступ не только к безопасным источникам энергии в будущем, но и к конкурентоспособным ценам на энергоносители", — указал Кариньш.

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