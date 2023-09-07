Войска РФ вновь ударили дронами по Одесской области — четвертый раз за последние пять дней. Атака продолжалась три часа, сообщает со ссылкой на главу областной администрации Олега Кипера портал Meduza.io.

В нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

Пострадал один мирный житель — водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги, написал Кипер.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что удар по Одесской области российские войска нанесли дронами "Шахед-136/131". Всего, по данным украинских военных, было выпущено 33 дрона, 25 из них удалось сбить.

Российские войска увеличили интенсивность атак дронов и ракетных обстрелов Одесской области с середины июля — после того, как РФ вышла из зерновой сделки. Удары наносятся по портовой инфраструктуре и зернохранилищам, в том числе расположенным возле реки Дунай, по которой, как писали СМИ, могут вывозить зерно.

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