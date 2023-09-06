Нынешнюю войну в Украине можно назвать войной беспилотников. Латвия из этого может сделать вывод, что складские запасы дронов для обороноспособности страны сегодня необходимы наравне с арсеналами артиллерийских снарядов и боеприпасов. Об этом в интервью Spried ar Delfi заявил представитель компании-производителя беспилотников Atlas Aerospace Алексей Королев.





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