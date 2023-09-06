Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, прибыл в Киев с официальным, но не анонсированным визитом. Его приезд является знаком поддержки Вашингтоном контрнаступления ВСУ, продолжающегося уже около трех месяцев.
"Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно — не только для успеха в контрнаступлении, но и в долгосрочной перспективе, убедиться, что у нее есть сильный сдерживающий фактор", — заявил глава Госдепартамента США на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
По словам Блинкена, Вашингтон полон решимости продолжать сотрудничать с "партнерами, строящими и восстанавливающими сильную экономику, сильную демократию". По прибытии в Киев Блинкен вместе с Кулебой посетил Берковецкое кладбище, где почтил память погибших украинцев. Украинский журналист Илья Пономаренко опубликовал видеоролик, на котором главе Госдепартамента показывают ставшего всемирно известным пса Патрона, участвовавшего в разминировании украинских территорий.
В Украине Блинкен может объявить о новом американском пакете помощи этой стране на сумму более 1 млрд долларов, пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя внешнеполитического ведомства США.
Блинкен стал первым главой внешнеполитического ведомства другой страны, "который начал день в Киеве с того, что почтил наших погибших героев на Берковецком кладбище", написал в соцсетях Дмитрий Кулеба. "Это жест уважения всем украинским воинам, отдавшим жизнь за нашу свободу и право жить", — добавил он.
Госсекретарь США — первый высокопоставленный представитель Белого дома, посетивший Киев с начала украинской наступательной операции в июне. Это уже его четвертый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Он пробудет в стране два дня и встретится также с Владимиром Зеленским.
В числе прочего на переговорах в Киеве будет обсуждаться продолжающееся контрнаступление ВСУ, нужды украинской армии и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. "Для нас главное — получить реальную оценку от самих украинцев", — заявил собеседник Reuters.
О возможности приезда Энтони Блинкена в Украину СМИ неофициально узнали еще накануне, но Госдепартамент США отказался комментировать эту информацию. В ночь на 6 сентября Россия в очередной раз подвергла украинские города, в том числе столицу, массированному обстрелу с применением ракет и дронов. Отбой воздушной тревоги был дан за считанные часы до приезда Блинкена.