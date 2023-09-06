Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, прибыл в Киев с официальным, но не анонсированным визитом. Его приезд является знаком поддержки Вашингтоном контрнаступления ВСУ, продолжающегося уже около трех месяцев.

"Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно — не только для успеха в контрнаступлении, но и в долгосрочной перспективе, убедиться, что у нее есть сильный сдерживающий фактор", — заявил глава Госдепартамента США на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

По словам Блинкена, Вашингтон полон решимости продолжать сотрудничать с "партнерами, строящими и восстанавливающими сильную экономику, сильную демократию". По прибытии в Киев Блинкен вместе с Кулебой посетил Берковецкое кладбище, где почтил память погибших украинцев. Украинский журналист Илья Пономаренко опубликовал видеоролик, на котором главе Госдепартамента показывают ставшего всемирно известным пса Патрона, участвовавшего в разминировании украинских территорий.

Meanwhile in Kyiv pic.twitter.com/98oOXkfTNi — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 6, 2023

В Украине Блинкен может объявить о новом американском пакете помощи этой стране на сумму более 1 млрд долларов, пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя внешнеполитического ведомства США.

Блинкен стал первым главой внешнеполитического ведомства другой страны, "который начал день в Киеве с того, что почтил наших погибших героев на Берковецком кладбище", написал в соцсетях Дмитрий Кулеба. "Это жест уважения всем украинским воинам, отдавшим жизнь за нашу свободу и право жить", — добавил он.

I welcomed @SecBlinken in Ukraine. The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery. This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2023

Госсекретарь США — первый высокопоставленный представитель Белого дома, посетивший Киев с начала украинской наступательной операции в июне. Это уже его четвертый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Он пробудет в стране два дня и встретится также с Владимиром Зеленским.

В числе прочего на переговорах в Киеве будет обсуждаться продолжающееся контрнаступление ВСУ, нужды украинской армии и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. "Для нас главное — получить реальную оценку от самих украинцев", — заявил собеседник Reuters.

О возможности приезда Энтони Блинкена в Украину СМИ неофициально узнали еще накануне, но Госдепартамент США отказался комментировать эту информацию. В ночь на 6 сентября Россия в очередной раз подвергла украинские города, в том числе столицу, массированному обстрелу с применением ракет и дронов. Отбой воздушной тревоги был дан за считанные часы до приезда Блинкена.

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