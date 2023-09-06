В ночь на 6 сентября российские войска нанесли удар по территории Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего зафиксировано 33 воздушные цели, из которых 23 были уничтожены. Как утверждают в ВСУ, силы ПВО сбили все семь российских ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 15 дронов-камикадзе "Шахед".

Глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко сообщил, что Киев подвергся комбинированной атаке, в которой использовались ракеты разных типов, в том числе Х-101/Х-555/Х-55. По его словам, все ракеты были уничтожены средствами ПВО.

В Киевской области в результате падения обломков ракеты произошел пожар на территории торгового предприятия, сообщили в Государственной службе по чрезвычайными ситуациям. Жертв и пострадавших нет.