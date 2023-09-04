В ночь на 4 сентября во время массированной атаки в районе Измаильского порта несколько дронов-камикадзе типа "Шахед" упали и взорвались на территории Румынии. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, сославшись на информацию пограничной службы страны.

Свой пост Николенко сопроводил фотографией взрыва. Где он произошел, неясно. "Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", — заявил он.

Представитель МИД Украины также призвал союзников ускорить поставки Киеву дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиации.

Министерство обороны Румынии "категорически опровергло" информацию о падении российских беспилотников на территории страны. Ведомство отметило, что румынские военные отслеживали ситуацию во время российских атак на украинские порты 3-4 сентября. Атаки российских беспилотников не представляли какой-либо прямой военной угрозы территории страны, заявили в Минобороны Румынии.

3 и 4 сентября российские войска атаковали юг Одесской области Украины беспилотниками. В результате атак произошли попадания в припортовую инфраструктуру, складские и производственные здания в нескольких населенных пунктах Измаильского района.