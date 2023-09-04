В ночь на 4 сентября российские военные запустили по югу Одесской области Украины дроны-камикадзе типа "Шахед", сообщили оперативное командование ВСУ "Юг" и глава военной администрации региона Олег Кипер.

Атака продолжалась три с половиной часа. Украинские силы ПВО сбили 17 беспилотников. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Кроме того, рассказал Кипер, из-за падения обломков беспилотников произошло несколько пожаров на гражданских объектах. Их потушили. О погибших и пострадавших не сообщается.

Утром 4 сентября атаке беспилотников подверглась Днепропетровская область. Как сообщил руководитель военной администрации региона Сергей Лысак, военнослужащие оперативного командования "Восток" сбили шесть беспилотников. Произошло попадание в инфраструктурный объект в Днепровском районе. Там начался пожар. По предварительным данным, люди не пострадали.