Министр обороны Румынии Ангел Тылвэр в комментарии CNN признал, что в понедельник на территории страны в ходе российского обстрела Одесской области Украины упали обломки дрона, запущенного армией РФ. Ранее ведомство "категорически отрицало" подобные заявления, которые сделал, в частности, представитель украинского МИД.

Тылвэр уточнил, что речь идет о беспилотнике, участвовавшем в атаке на украинский порт Измаил на Дунае — по этой реке проходит граница между двумя странами. Другие подробности министр не сообщил.

4 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные приграничной службы заявил, что на территории Румынии упали и взорвались сразу несколько дронов, запущенных армией РФ.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", — отметил Николенко.

Министерство обороны Румынии эту информацию тогда "категорически опровергло". Согласно заявлению ведомства, румынские военные отслеживали ситуацию во время российских атак на украинские порты.

Российские войска регулярно атакуют юг Украины после того, как в середине июля РФ объявила о выходе из зерновой сделки. Целью ударов стали портовая инфраструктура и зернохранилища, использовавшиеся в рамках реализации соглашения, сообщали власти Украины.

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