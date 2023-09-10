Очень агрессивные водители, часто нарушающие правила дорожного движения – так думают о мотоциклистах почти половина, или 45% жителей Латвии, свидетельствуют данные опроса, проведенного страховым обществом ERGO*. При этом до конца августа в ERGO зарегистрировано на 22% меньше заявок на возмещения по авариям с участием мототранспорта, чем в прошлом году за тот же период, что является сигналом о том, что культура вождения улучшается.

Опрос, в котором людям предлагалось оценить культуру вождения мотоциклистов, указывает на то, что имидж мотоциклистов в глазах общества скорее негативный. Однако в результатах есть и положительная нотка, поскольку относительно большая часть респондентов считает, что культура езды на мотоциклах в целом проявляет тенденцию к улучшению, а не к ухудшению.

Угроза со стороны мотоциклистов

38% респондентов заявили, что, участвуя в дорожном движении в качестве водителей или пешеходов, сталкивались с опасными ситуациями, вызванными мотоциклистами. Водители чувствовали эту угрозу больше (25%), чем пешеходы (13%). С другой стороны, в распределении по регионам Латвии чаще всего (43%) сталкивались с неприятными ситуациями в дорожном движении, связанными с культурой вождения мотоциклистов, жители Земгале. Далее следуют Курземе, Рига, Рижский регион, Видземе, а наименьшую опасность со стороны мотоциклистов испытывали жители Латгалии - 32%.

Правда или стереотипы?

Характеризуя мотоциклистов как участников дорожного движения, большинство, или 45% указали, что мотоциклисты - агрессивные водители, часто нарушающие правила. Около трети, или 32% респондентов, нейтрально относятся к мотоциклистам, и только 18% положительно, считая, что мотоциклисты вежливы и соблюдают правила. Наиболее негативно к мотоциклистам относятся пожилые люди (60–74 лет), а наиболее благосклонно – люди в возрасте 30–39 лет.

С другой стороны, ответы респондентов на вопрос об изменении культуры вождения мотоциклистов показывают более положительную тенденцию. 35% респондентов настроены скорее оптимистично, считая, что культура езды мотоциклистов меняется к лучшему и что мотоциклисты все больше считаются с другими участниками дорожного движения. Правда, 22%, или каждый пятый житель Латвии, придерживаются противоположного мнения, заявляя, что мотоциклисты становятся только более безрассудными, а 37% считают, что в культуре вождения за последние годы не наблюдается существенных изменений. Наиболее критичны в этом вопросе жители Земгале, наиболее позитивны жители Видземе и Курземе.

Внимание: осенние листья и KASKO

Культура вождения тесно связана с количеством дорожно-транспортных происшествий. В этом году количество заявок по KASKO, ОСТА и страхованию от несчастных случаев при ДТП с участием мототранспорта значительно сократилось – на 22%. До конца августа получено 87 таких заявлений. В основном к этим авариям причастны мотоциклисты, гораздо реже – водители мотороллеров и мопедов. Аварии были самыми разными, их совершали как мотоциклисты, так и автоводители, однако среди них можно выделить некоторые более частые ситуации. Например, мотоциклисты не успевают вовремя среагировать и затормозить, когда идущие впереди машины резко снижают скорость. Мотоциклисты часто не замечают запланированных маневров водителей, и наоборот – водители не замечают мотоциклы в зеркале. Также столкновения мотоциклов и автомобилей часто происходят при повороте автомобилей налево.

“Учитывая, что в прошлом году из всех месяцев года больше всего таких заявок поступило именно в сентябре, с началом осеннего сезона мы призываем мотоциклистов быть особенно внимательными и позаботиться о своей безопасности. С наступлением более влажной погоды и ранней темноты убедитесь, что шины и фары вашего транспортного средства находятся в надлежащем порядке, и держитесь на большем расстоянии от машин впереди вас. Двигайтесь медленнее, чем весной или летом, чтобы не поскользнуться на осенних листьях. Также напоминаем, что есть ряд ситуаций, в которых OCTA не поможет, например, заносы, а для возмещения убытков необходимо наличие у мотоцикла страхования KASKO. Оно включает в себя также техническую помощь на дороге и риск угона мотоцикла, кражи и пожара, которые актуальны и в зимний период, после окончания мотосезона. Если в полис ERGO KASKO включен риск угона мотоцикла, на него, как и в случае гибели транспортного средства, установлен самориск 0%”, - рассказал директор департамента подписания рисков ERGO Райтис Чаклис.

Опрос в августе 2023 года провела по заказу ERGO компания по исследованиям рынка Norstat Latvijа, опросив онлайн 1009 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет по всей Латвии.

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