С началом нового учебного года возобновляют работу различные детские кружки и занятия по интересам. Это расходы, за которые родители или другие члены семьи могут вернуть переплаченный подоходный налог с населения при подаче годовой декларации о доходах. Поэтому при оплате обучения детей (до 18 лет) по интересам следует собирать и сохранять документы, подтверждающие оплату — чеки, квитанции, распечатки интернет-банка и т.д.

Налог возвращается за кружки и занятия, предлагаемые образовательным учреждением, а также за кружки, предлагаемые другим юридическим или физическим лицом, не зарегистрированным в Регистре образовательных учреждений, но имеющим специальную лицензию самоуправления на работу кружка.

Информацию о том, является ли конкретный организатор кружка образовательным учреждением, можно найти в Регистре образовательных учреждений — здесь. О лицензиях нужно узнавать в соответствующем самоуправлении, например, лицензии, выданные организаторам образования по интересам в Риге, можно посмотреть — здесь.

В документе, подтверждающем оплату, должно быть указано, что оплата произведена за ребенка (имя, фамилия, персональный код), а также указан вид полученной услуги (название кружка).

Годовую декларацию вместе с подтверждающими документами подает тот родитель, который является плательщиком подоходного налога с населения и чьи персональные данные указаны в документе об оплате кружка.

Общая сумма оправданных расходов на все виды образования, в том числе по интересам, и медицинские услуги на одного ребенка в 2023 году составляет 600 евро. С марта следующего года при подаче годовой декларации о доходах за 2023 год можно получить переплату налога в размере 20% от этой суммы. Если сумма, истраченная на образование и лечение ребенка в течение года, превышает 600 евро, превосходящая часть расходов переносится на следующие три года.

В течение всего 2023 года еще можно подать годовую декларацию о доходах за предыдущие три года, приложив к ней чеки за образование, лечение и другие оправданные расходы в соответствующем году.

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