До конца года в Риге планируют разработать проекты ремонта Земитанского, Земгальского, Вантового и Воздушного мостов, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Общий объем финансирования развития упомянутых проектов составляет более двух миллионов евро.

В настоящее время ведутся работы по разработке проекта ремонта Земитанского моста. Его осуществляет фирма SIA "Projekts 3". Общая сумма контракта составляет 702 768 евро.

Проект транспортной эстакады на улице Густава Земгала разрабатывает объединение поставщиков SKPK-VCI. Сумма этого контракта составляет 463 309 евро.

Проект ремонта Воздушного моста стоимостью 603 506 евро разрабатывает AS "Ceļuprojekts".

А проект ремонта Вантового моста стоимостью 618 444 евро разрабатывает объединение поставщиков SIA "Vertex projekti" и SIA "Inženierbūve".".

Ранее в интервью программе LTV "Утренняя панорама" мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что для поддержания улиц Риги в относительно хорошем состоянии необходимо не менее 45 миллионов евро на выполнение текущих работ. Он предположил, что финансирование таких работ в размере 45 млн евро может быть достигнуто в следующем году.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram