В 2025 году в Латвии может вступить в силу резкое увеличение базовой кадастровой стоимости недвижимости, что значительно увеличит выплаты налога на недвижимость, сообщает программа TV3 Nekā personīga.

Программа отмечает, что правительство планировало разработать законопроект об ограничении выплат к январю следующего года, но в настоящее время прогресса нет.

На этой неделе в первом чтении Сейм поддержал поправки к "Закону о государственном кадастре недвижимости", основные изменения которых предусматривают приравнивание кадастровой стоимости недвижимости к 80% рыночной цены недвижимости. Депутаты могут внести предложения по законопроекту до октября.

В 2025 году должны вступить в силу новые кадастровые базовые значения. Если изменения вступят в силу в нынешнем виде, ожидается резкий скачок выплат налога на недвижимость. Правительство не разработало плана по его балансированию, и, похоже, это никого серьезно не беспокоит, сообщает Nekā personīga.

Первые поправки к кадастровому закону Сейм утвердил еще в 2021 году, когда определил, что новые базовые стоимости, замороженные с 2016 года, вступят в силу 1 января 2025 года.

Кадастровая стоимость тесно связана с налогом на недвижимость. Это налоговая база, к которой применяется коэффициент в зависимости от типа и использования недвижимости. Поэтому быстрое выравнивание стоимости с рыночными ценами означало бы большой скачок в выплатах налога на недвижимость.

Это прогнозировалось еще при разработке законопроекта, поэтому Сейм поставил перед правительством ряд задач. Например, к 1 ноября 2021 года должно было быть разработано и утверждено решение об освобождении имущества от налога на недвижимость. До 1 декабря 2021 года поправки к закону должны были быть разработаны и представлены в Сейм на рассмотрение, а новые кадастровые базовые стоимости должны были быть утверждены до 30 июня 2023 года.

Программа сообщает, что самая важная часть вопроса — новые значения кадастровой базы данных — до сих пор отсутствует. Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере заявила, что не знает, почему расчет и утверждение баз задерживаются.

В программе сообщается, что Государственная земельная служба рассчитала новые базы на 2025 год, но они пока не переданы правительству. В Минфин поступили новые оценки, и есть несколько сценариев снижения влияния потенциально высоких выплат на население. Политики определятся с вариантами, предложенными минфином.

Директору Департамента прямых налогов Министерства финансов Астре Калане был задан вопрос, разработает ли министерство необходимый законопроект к 31 января 2024 года. По ее словам, министерство сделает это, если для поддержки модели будет достигнуто политическое соглашение.

Рост кадастровой стоимости ожидается во всех сегментах недвижимости, заключили ранее в Минфине. Самый значительный рост предвидят по новым и серийным квартирам, частным домам, построенным после 2000 года, а также землям сельскохозяйственного назначения.

По мнению председателя Латвийской ассоциации недвижимости Айгара Шимтса, восстановление базовых значений необходимо, но сейчас неподходящее время. Учитывая стремительный рост ставок EURIBOR, рост тарифов на электроэнергию и инфляцию, населению будет сложно вынести дополнительную налоговую нагрузку.

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