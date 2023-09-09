Кабмин поддержал разработанные Министерством юстиции поправки к Гражданскому закону, Закону о нотариате и Закону о кредитных регистрах, которые предусматривают более четкий порядок наследования, чтобы обеспечить своевременное возвращение имущества умершего человека в нормальный гражданско-правовой оборот, сообщили порталу Delfi в Минюсте.

Как напомнила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, наследник, принимая наследство, должен нести ответственность и по долгам наследодателя. Поправки предусматривают, что с наследника нельзя взять больше, чем с умершего.

"Другими словами, ответственность наследника будет ограничена стоимостью полученного наследства, вместо прежнего подхода, когда наследник отвечал по долгам наследодателя всем своим имуществом. Это должно способствовать тому, чтобы наследники заявляли о себе, и своевременному урегулированию наследственных дел. Следует отметить, что с момента восстановления Гражданского закона нормы о наследовании концептуально не пересматривалось", — сказала министр.

В Минюсте сообщили, что планируется усовершенствовать процесс принятия наследства, укрепив обязанность наследника выразить свою волю, принять или отказаться от наследства в течение срока, объявленного нотариусом.

Это позволит избежать ситуаций, когда наследники затягивают принятие наследства, например, фактически принимают унаследованную недвижимость, но не оформляют документы и не закрепляют свои права собственности в земельной книге.

Также поправки уточняют порядок заявления требований кредиторов и порядок раздела наследства.

Минюст также планирует изменить регулирование опеки над наследством, устранив несвойственную сиротским судам функцию — абсолютный контроль над попечителем наследства.

Чтобы поправки вступили в силу, Сейм должен рассмотреть их в трех чтениях.

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