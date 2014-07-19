Министерство иностранных дел Латвии рекомендовала Таможенному управлению Службы госдоходов принять во внимание мнение Еврокомиссии относительно запрета на ввоз машин из России, сообщает LETA.

В то же время МИД Латвии подчеркивает, что правила не предусматривают конфискацию санкционных товаров — человеку просто придется ехать обратно. В Службе госдоходов пояснили, что конфискация автомобиля возможна в том случае, если человек отказывается сотрудничать и выполнять требования таможенников, в том числе требование ехать назад в Россию.

В данный момент ведутся активные дискуссии и консультации с представителями других стран Балтии и Финляндией, чтобы решение было общим. Ранее сообщалось, что Финляндия и Эстония пока не следуют рекомендациям Евросоюза и пропускают личный транспорт россиян. В эстонском ведомстве подчеркнули, что по их мнению сейчас необходимо получить дополнительные разъяснения, а также согласовать единую политику в этой сфере с властями стран Балтии и Финляндии.

8 сентября Еврокомиссия выпустила разъяснения к правилам Совета ЕС, согласно которым граждане РФ не могут ввозить в ЕС личные транспортные средства, если они происходят или вывозятся из России. Это касается и других вещей, входящих в список товаров, запрещенных к ввозу в Евросоюз. В нем более 150 позиций, в том числе автомобили, сумки, чемоданы, кошельки, косметика, ряд предметов одежды, компьютеры, телефоны и другие товары. Трактовка запрета остается на усмотрение стран-участниц ЕС. Российские СМИ высказывали опасение, что в результате границу нельзя будет пересечь в том числе с личным смартфоном и даже просто в одежде. Позднее Deutsche Welle взяло комментарий у официального представителя Еврокомиссии Даниэль Фэрри, который объяснил, что к другим санкционным товарам не будут относиться так строго, как к автомобилям, и призвал руководствоваться здравым смыслом.

"Одежда, надетая на человека, пересекающего границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС", — заявил он, добавив, что цель санкций - лишить Кремль доходов для финансирования войны и необходимо обеспечивать их эффективность и невозможность обхода. В случае с ввозом автомобилей и других товаров, приобретенных в России, исключение сделано для личного пользования граждан стран ЕС и их ближайших родственников, напомнил он.

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