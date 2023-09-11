Таможня Эстонии "не торопится" следовать обнародованным на прошлой неделе разъяснениям Еврокомиссии о санкциях против России, в которых подтверждается запрет на ввоз на территорию ЕС автомобилей из России. Об этом сообщает ERR со ссылкой на собственного корреспондента в Нарве. В свою очередь, финские власти предварительно считают документ лишь "рекомендацией", но начали дополнительные консультации.

В эстонском ведомстве подчеркнули, что по их мнению сейчас необходимо получить дополнительные разъяснения, а также согласовать единую политику в этой сфере с властями стран Балтии и Финляндии.

"Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией. Надо узнать, как они понимают этот документ. Важен принцип — если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково", — пояснил руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти.

Накануне российское издание РБК обратило внимание на документ, опубликованный Еврокомиссией и содержащий пояснения по поводу введенных ранее санкций против РФ. В тексте, в частности, была дана оценка действиям немецких властей, которые считают въезд в ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, попыткой незаконного импорта. Изъятие машин в таких ситуациях было признано законным. По крайней мере часть владельцев смогла вернуть себе транспортные средства. В других европейских странах такие меры не применялись.

"Я уверен, что с этими автомобилями при выезде никаких проблем не должно быть. Но еще раз, на данный момент мы анализируем это и работаем со своими партнерами, коллегами в других странах, в первую очередь в Латвии, Литве и Финляндии", — подчеркнул Кутти.

В документе Еврокомиссии также говорится, что подобные правила распространяются на все ввозимые товары, перечисленные в одном из приложений к санкционному регламенту. В перечне, в частности, указаны мобильные телефоны, ноутбуки, предметы одежды и обуви, косметика, кошельки, сумки, рюкзаки, фотоаппараты и многие другие изделия.

Пресс-служба финской таможни заявила изданию Yle, что ведомство еще только изучает "последствия толкования рекомендации" совместно с министерством иностранных дел страны. До окончания консультаций сотрудники таможни будут руководствоваться текущей интерпретаций санкционных правил, а документ Еврокомиссии предварительно они считают лишь "рекомендацией".

Журналисты разных изданий подчеркивают, что пояснения Еврокомиссии — не нормативный документ. "Еще и без новых разъяснений было известно, что почтой дорогую косметику или одежду из Европы в Россию и обратно отправлять не стоит: есть риск, что посылку развернут. […] А вот случаев конфискации условного шампуня у граждан России в европейских аэропортах еще не было никогда. Главная проблема в том, что эти новые разъяснения настолько не соответствуют сложившейся практике, что сказать точно, как именно их будут применять и будут ли применять вообще, невозможно — по крайней мере, в ближайшие дни", — отмечает "Служба поддержки".

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