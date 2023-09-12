Чтобы дать возможность домохозяйствам адаптироваться к новой структуре тарифов системного оператора и оценить необходимое подключение, фиксированная составляющая платы за обслуживание системы может быть снижена на 50% для тех домохозяйств, которые используют однофазную (1F) связь с нагрузкой выше 16 ампер (А)и подключения 3F, следует из законопроекта, подготовленного Министерством климата и энергетики. Законопроект передан министерствам на согласование, сообщило агентство LETA.

Снижение будет применяться с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. Это означает, что снижение платы будет отражено в счете за электроэнергию с октября по январь.

По мнению Министерства климата и энергетики, такое решение позволит предоставить четырехмесячный переходный период для домохозяйств с неоптимальной мощностью подключения, чтобы эти пользователи оптимизировали подключение и снижали его мощность в соответствии с потреблением.

При этом будет установлено, что размер фиксированной части платы за обслуживание системы после снижения не может быть ниже платы, применяемой к домохозяйствам с подключениями 1Ф и 16А, или 6,08 евро в месяц без налога на добавленную стоимость (НДС).

Понижение не предусмотрено для перерасчетов, которые производятся в случаях нарушений со стороны пользователей системы.

Недополученные доходы оператора электроэнергетической системы от платы за системные услуги с НДС будут компенсированы в полном объеме из государственного бюджета.

Для обеспечения необходимого финансирования в этом году на применение льготы по фиксированной составляющей системной услуги АО Sadales tīkls будет выделено не более 18 347 754 евро.

Как уже сообщалось, 1 июля вступили в силу новые тарифы на распределение электроэнергии — услуги "Sadales tīkls" и "Augstsprieguma tīkls".

Влияние новых тарифов "распределительной сети" на домохозяйства различно в зависимости от параметров подключения и потребления.

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