Снижение будет применяться с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. Это означает, что снижение платы будет отражено в счете за электроэнергию с октября по январь.
По мнению Министерства климата и энергетики, такое решение позволит предоставить четырехмесячный переходный период для домохозяйств с неоптимальной мощностью подключения, чтобы эти пользователи оптимизировали подключение и снижали его мощность в соответствии с потреблением.
При этом будет установлено, что размер фиксированной части платы за обслуживание системы после снижения не может быть ниже платы, применяемой к домохозяйствам с подключениями 1Ф и 16А, или 6,08 евро в месяц без налога на добавленную стоимость (НДС).
Понижение не предусмотрено для перерасчетов, которые производятся в случаях нарушений со стороны пользователей системы.
Недополученные доходы оператора электроэнергетической системы от платы за системные услуги с НДС будут компенсированы в полном объеме из государственного бюджета.
Для обеспечения необходимого финансирования в этом году на применение льготы по фиксированной составляющей системной услуги АО Sadales tīkls будет выделено не более 18 347 754 евро.
Как уже сообщалось, 1 июля вступили в силу новые тарифы на распределение электроэнергии — услуги "Sadales tīkls" и "Augstsprieguma tīkls".
Влияние новых тарифов "распределительной сети" на домохозяйства различно в зависимости от параметров подключения и потребления.