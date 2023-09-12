Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) предупреждает о наплыве пациентов, из-за которого клиника неотложной помощи при больнице перегружена. Пациенты с травмами, не угрожающими жизни, из-за этого ждут в очереди дольше, чем обычно.

В первую неделю сентября за неотложной помощью в больницу обратились 250 человек. 115 из них привезли машины неотложной помощи, а остальные прибыли сами. Только 40% пациентов было необходимо остаться в стационаре, 20% попали в больницу из-за травм или несчастных случаев, а 7% пациентов были в критическом состоянии.

Самые напряженные часы — это в понедельник и вторник после обеда, когда пациенты прибывают с интервалом 2-3 минуты. Больница сортирует пациентов по приоритетам, и в первую очередь помощь получают те, чья жизнь в опасности. Если жизни ничего не угрожает, ждать осмотра и обследований придется дольше. Общее время ожидания в клинике неотложной помощи для таких пациентов (включая врачебные и диагностические процедуры) может быть больше четырех-шести часов.

Неотложной помощью занимаются 16 врачей, но в случае необходимости специалистов могут вызвать и в нерабочее время. Вместе с врачами работают помощники врачей, другой медицинский персонал, работники регистратуры, охрана и уборщики. За время дежурства врач может осмотреть до 40 пациентов, а медсестра может одновременно заниматься 15 пациентами.

По словам руководителя клиники неотложной помощи Алексея Вишнякова, треть пациентов, которые обращаются к ним, могли бы получить необходимую помощь у семейного врача или амбулаторно, не перегружая клинику.

Как уже сообщалось, сейчас в Латвии не хватает около 1500 врачей и 5000 медсестер.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram