Союзу зеленых и крестьян (СЗК) еще предстоит обсудить, следует ли поддержать кандидатуру профессора Латвийского университета, бывшей судьи и председателя Конституционного суда (КС) Саниты Осиповой на должность судьи Верховного суда (ВС), сообщил, по информации агентства LETA, председатель парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис.

Полтора года назад СЗК голосовал против кандидатуры Осиповой. Валайнис отметил, что, вопреки публичным заявлениям, СЗК в то время не рассматривал вопрос о либеральности Осиповой. У партийного объединения тогда была совершенно другая аргументация, а именно, насколько профессиональный опыт и биография Осиповой соотносятся с работой именно в конкретном департаменте Верховного суда.

Валайнис также отметил, что полтора года назад "никто и не считал нужным" обращаться к СЗК с объяснениями в связи с вопросами политической силы.

"Увидим, как будет на этот раз", — сказал глава фракции СЗК.

Либерализация или в чем спорность фигуры Осиповой?

Кандидатуру Саниты Осиповой на должность судьи Верховного суда Сейм предыдущего созыва провалил в начале 2022 года, что вызвало большой скандал. Большинство депутатов не поддержали кандидатуру Осиповой, сославшись на то, что она, будучи судьей, выражала свои политические взгляды. Осипова, как глава Конституционного суда она всегда настаивала на том, что Сейм должен легализовать на уровне законов гражданское партнерство.

"Судебная система основана не на политическом выборе, а на профессиональном. Какой сигнал это решение Сейма дает латвийским судьям, например, судьям КС или судьям судов первой инстанции?", — заявил тогда глава Верховного суда Айгар Струпишс. В феврале 2022 года он заявил, что само голосование по Осиповой — свидетельство конституционного кризиса в стране.

Тогда за назначение Осиповой проголосовали 40 депутатов, в основном из фракций "Нового Единства", Attīstībai/Par! и Новой консервативной партии. Против были 29 депутатов — в основном из фракций Союза зеленых и крестьян, Национального объединения, независимые депутаты. Воздержались 16 депутатов фракции "Согласия".

Сейчас в Латвии создается новое правительство, в которое войдут "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные". И "Новое Единство", и "Прогрессивные" — сторонники правового признания гражданского партнерства и ратификации Стамбульской конвенции. Министерство благосостояния под руководством нынешнего кандидата в премьеры Эвики Силини ("Новое Единство") подготовило законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, а Министерство юстиции под руководством Инесе Либини-Эгнере (также — "Новое Единство") анонсировало передачу в Сейм пакета законопроектов, связанных с правовым признанием гражданского партнерства. Вероятно, повторное выдвижение Осиповой — еще один пункт в череде подобных решений.

Из трех будущих коалиционных партнеров СЗК придерживается наиболее консервативных воззрений, о чем свидетельствуют предыдущие голосования. Однако в ходе переговоров о расширении коалиции заявление СЗК свидетельствовали о смягчении позиции как минимум по вопросу Стамбульской конвенции — политическая сила заявила, что может проголосовать "за", если в законопроекте будет сделана ссылка на Сатверсме. То есть, перед СЗК, как следовало из переговоров, была поставлена задача — смягчить ради вхождения в правительство свои традиционалисткие, консервативные воззрения. Новое правительство может быть утверждено уже 15 сентября.

Как уже сообщалось, общее собрание департамента гражданских дел Верховного суда повторно признало профессора Латвийского университета, бывшую судью и председателя Конституционного судаСаниту Осипову соответствующей должности сенатора, сообщили в ВС.

На вакантную должность сенатора Осипова претендует как бывшая судья КС в соответствии с 3-й частью 52-й статьи Закона "О судебной власти", которая дает возможность претендовать на должность судьи Верховного суда лицу, занимавшему должность судьи Конституционного суда, международного суда или наднационального суда и получившему положительное заключение общего собрания судей департамента ВС.

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