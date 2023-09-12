Партнеры по будущей коалиции - "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" - обязались до конца 2023 года завершить строительство заграждения на границе с Беларусью и Россией, говорится в проекте правительственной декларации.

Проект декларации состоит из трех разделов и 39 пунктов, в которых кратко изложены основные цели и задачи нового правительства.

В декларации подчеркивается, что Латвия - процветающая, безопасная и инклюзивная европейская страна, которая будет устойчиво развиваться в условиях демографических, климатических, технологических и цифровых изменений, а основными ценностями государства являются свобода, демократия и верховенство закона. Вовлекая общество и содействуя образованию на протяжении всей жизни, новое правительство планирует обеспечить равные и справедливые возможности для каждого жителя Латвии жить достойно и добиваться своих целей.

Формирующие правительство партии также договорились о конкретных задачах, которые должны быть выполнены до конца этого года.

Будущая коалиция намерена до конца года внедрить механизмы частичной компенсации повышения тарифов на услуги распределения электроэнергии, найти решения для расширения возможностей рефинансирования ипотечных кредитов и устранения ограничений на переход клиентов из одного кредитного учреждения в другое. Также партнеры обязались ввести налог на прибыль банков, добиться ратификации Стамбульской конвенции, закрепить нормы партнерских отношений и разработать модель устойчивого финансирования образования.

Правительство планирует продолжить повышение минимальной зарплаты в 2025-2026 гг. для покрытия растущей дороговизны жизни, снижения неравенства доходов и рисков бедности.

В проекте декларации содержится обязательство обеспечить финансирование обороны в размере 3% от ВВП к 2027 году и финансирование общественного порядка и безопасности в размере 2,5% от ВВП к 2026 году.

Планируется поддерживать освоение латышского языка как основы единого общества и к 2025 году перейти к полному всеобщему образованию на государственном языке.

Новое правительство обязуется расширить поддержку семей с детьми, внедрить устойчивую модель финансирования здравоохранения, охватывающую все население Латвии, обеспечив публичное финансирование здравоохранения на уровне 12% от расходов госбюджета на основные функции, исключая инвестиции, финансируемые за пределами фискального пространства.

Также правительство намерено сокращать бюрократию и сделать госуправление более гибким, установить четкие целевые показатели для государственных бюджетных программ и регулярно оценивать результаты путем пересмотра и оптимизации существующих административных процессов, функций и финансирования.

Существенные изменения в налоговую политику новое правительство планирует вносить не чаще, чем один раз в четыре года, с целью повышения конкурентоспособности экономики, снижения неравенства доходов, увеличения налоговых поступлений и сокращения теневой экономики.

Партнеры также обязуются упростить уплату налогов.

Также среди целей нового правительства - укрепление независимости судебной системы, развитие правоохранительной системы, ее кадрового и образовательного потенциала, расширение стратегической роли СМИ в обеспечении безопасности, содействие активному образу жизни и модернизация сферы спорта, чтобы обеспечить больше возможностей для детей и молодежи. Спорт высоких достижений будет поддерживаться в соответствии с четкими и прозрачными критериями.

Новое правительство планирует повышать конкурентоспособность Риги в Северной Европе, предоставляя возможности для инвестиций в ее инфраструктуру и разработав единую модель управления Рижской метрополией.

Также партии новой коалиции обязуются вывести на биржу акции ряда обществ капитала, внедрить принципы эффективного управления и сократить представительство чиновников в советах предприятий.

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