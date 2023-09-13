С вечера вторника, 12 сентября, в Латвию запрещен въезд зарегистрированным в России автомобилям. До 8.00 среды в Латвию через пограничный пункт Гребнево пытался въехать один автомобиль с российскими номерами, сообщили LSM.lv в Службе государственных доходов (VID).

Запрет на въезд в Европейский союз (ЕС) автомобилям, зарегистрированным в РФ, определен разъяснением Европейской комиссии (ЕК) и Министерством иностранных дел по импорту и ввозу товаров из России.

Водителям таких транспортных средств придется вернуться в Россию или Беларусь. Если человек отказывается выполнять указания таможенного учреждения, в том числе возвращаться в Россию или Беларусь, автомобиль может быть конфискован.

Начальник Отдела управления рисками Таможенного управления Артур Коваленко сообщил Латвийскому радио, что в среднем через пограничные пункты Латвии в месяц въезжает около 500 автомобилей — через пункты пропуска Силене, Терехово, Патерниеки, Гребнево, а также Виентули и Педедзе.

Один автомобиль, который попытался въехать в Латвию после вступления запрета в силу, развернули обратно.

Запрет на въезд в Эстонию для зарегистрированных в РФ автомобилей,, вступил в силу в среду, 13 сентября, утром, сообщило эстонское общественное издание ERR. Между тем, в Литве такой запрет вступил в силу в понедельник, 11 сентября, и к полудню среды в Литву не пропустили 36 автомобилей, сообщил портал LRT.lt.

Коваленко заявил Латвийскому радио, что, по имеющейся у него информации, Финляндия продолжает изучать этот вопрос.

Он пояснил, что "все государства-члены, имеющие границу с Россией и Беларусью, интерпретировали эту норму так, что запрет относится к ввозу коммерческих товаров в ЕС. И пока не было опубликовано разъяснение Еврокомиссии, все действовали соответствующе".

До сих пор действовал запрет на пересечение границы ЕС для грузовых перевозчиков, зарегистрированных в России, но со вчерашнего дня это не могут сделать и владельцы частных автомобилей.

"Остальные товары по-прежнему контролируются таможней, и если будет установлено, что лицо перевозит товары коммерческого характера, то обязательно последует реакция Таможенной службы", — сказал Коваленко.

Поэтому, хотя в санкционный список включено несколько тысяч различных товаров, ввозить их для личного потребления не запрещено.

Однако водители на пограничном пункте в Гребнево оценили такое решение негативно.

В среду на пункте пропуска в Гребнево Карсавского края было очень мало машин, желающих пересечь границу Латвии и въехать в Россию. В 10 часов утра было всего три легковых автомобиля. Двое из них с украинскими номерами, один — молдавский.

Евгений ехал из Киева в Москву, потому что в Украине нет работы из-за войны. По паспорту он украинец, но в душе считает себя русским.

"Это неправильно. Это частная собственность. Как может демократическое государство в ЕС конфисковывать собственность людей. Это не демократия", — заявил он, комментируя новый запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами.

Геннадий — украинец, который сейчас работает в Литве и решил навестить свою дочь в Москве. Он не слышал о запрете.

"Плохо, людям все равно приходится ездить — кому по работе, кому на отдых. Война в одном месте, а здесь все равно люди и им приходится путешествовать", — отметил он.

На пограничном пункте Гребнево есть место для оказания помощи беженцам из Украины, созданное обществом Tavi draugi. Волонтер Инесе не заметила ажиотажа в связи с запретом, а также увеличения потока зарегистрированных в соседней стране легковых автомобилей из Латвии в Россию.

"Мы особо не смотрели на российские номера. Есть разные номера, но мы думаем, что российских номеров довольно мало", — призналась Инесе.

В настоящее время ограничений на выезд таких транспортных средств из Евросоюза нет. Также не запрещено их передвижение по территории Латвии.

Тем временем в Министерстве внутренних дел (МВД) заявили во вторник, что подготовили проект постановления правительства, который предусматривает закрытие одного из двух пограничных пунктов на границе с Беларусью — в Силене. Это пограничный пункт, через который ежедневно проезжает около 100 легковых автомобилей, а в настоящее время в очереди на выезд также стоят 90 грузовиков.

Начальник пограничного пункта Силене, подполковник Сергей Красовскис сообщил Латвийскому радио, что в сентябре в пункте Силене границу пересекали в среднем 160 грузовых автомобилей и 290 легковых автомобилей в сутки, в целом в среднем 900 человек. Основные причины пересечения границы — посещение родственников, шопинг и медицинский туризм, в основном в Беларуси.

Красовскис также признал, что поток автомобилей увеличился в августе, когда были закрыты пограничные пункты на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Также Красовскис отметил, что в случае закрытия КПП персонал пограничного пункта Силене будет направлен на усиление безопасности зеленой границы и оказание поддержки отделениям Госпогранохраны.

Если правительство примет решение о закрытии пограничного пункта Силене, то границу Латвии и Беларуси по-прежнему можно будет пересекать через Патерниеки, где, как легковым автомобилям, так и грузоперевозчикам придется считаться с большим временем пересечения границы и длинными очередями.

Главный таможенный контролер пограничного пункта Силене Таможенного управления Янис Мейкшанс заявил Латвийскому радио, что поток грузовых автомобилей в Патерниеки увеличится даже вдвое.

Однако исполнительный директор самоуправления Аугшдаугавского края Петерис Дзалбе сообщил Латвийскому радио, что закрытие одного пограничного пункта не решит вопрос со строительством забора.

По его словам, самый большой поток нарушителей границы сейчас — именно в Аугшдаугавском крае, "в самом пункте они не пересекают границу, а пересекают пруды, озера, болота". Дзалбе считает, что закрытие пункта может вызвать лишь дополнительное беспокойство у жителей, которые не смогут пересечь границу, посетить, например, места захоронений, поскольку Аугшдавский край тесно связан с Беларусью и там также проживает много белорусов.

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