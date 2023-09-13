Власти Эстонии запрещают въезд на территорию страны автомобильному транспорту с российскими регистрационными знаками, сообщает ERR со ссылкой на заявления глав МВД и МИД республики. Ограничения начинают действовать с 10 утра среды, 13 сентября.

"Цель санкций против России одна — заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что дала разъяснения по действующим санкциям, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций", — заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Как отмечает ERR, запрет будет действовать независимо от цели въезда водителя или владельца транспортного средства в Эстонию. Сотрудники пограничных пунктов будут требовать от людей, прибывающих на автомобилях с российскими номерами, вернуться в РФ или же перейти границу не на машине. Выезжать из Эстонии, равно как и пересекать внутренние границы шенгенской зоны, на таких автомобилях по-прежнему можно.

"Решение запретить въезд в Эстонию автомобилям с российскими номерами является единственно правильным, и я рад, что Министерство внутренних дел и Министерство финансов реализовало его быстро. Как я вчера подчеркнул, обновленное руководство Еврокомиссии по автомобилям с российскими номерами полностью соответствует внешнеполитическим интересам, позициям и санкционной политике Эстонии", — сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Глава эстонского МИД также заявил, что сегодня, 13 сентября, проведет по видеосвязи переговоры с представителями других граничащих с РФ стран. "При совместном применении ограничения более эффективны и это дает возможность еще выше поднять цену агрессии для России", — сказал Цахкна.

По его словам, в четверг, 14 сентября, правительство Эстонии обсудит вопрос о том, "что делать с уже находящимися здесь машинами с российскими номерами". "Мы не можем помогать гражданам страны-агрессора пользоваться благами свободы и демократии, пока Россия продолжает геноцид в Украине", — считает министр.

10 сентября российское издание РБК обратило внимание на документ, опубликованный Еврокомиссией и содержащий пояснения по поводу введенных ранее санкций против РФ. В тексте, в частности, была дана оценка действиям немецких властей, которые еще летом стали считать въезд в ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, попыткой незаконного импорта. Изъятие машин в таких ситуациях было признано законным. В других европейских странах подобные меры не применялись.

Из документа Еврокомиссии следовало, что аналогичные правила распространяются на все ввозимые товары, перечисленные в одном из приложений к санкционному регламенту. В перечне, в частности, указаны мобильные телефоны, ноутбуки, предметы одежды и обуви, косметика, кошельки, сумки, рюкзаки, фотоаппараты и многие другие изделия.

Вечером 12 сентября Еврокомиссия изменила формулировки в резонансном документе. В свежей версии национальным органам стран ЕС рекомендуется сфокусировать свое внимание на автомобилях, поскольку эта категория товаров может быть использована для обхода санкций.

В отношении товаров, "которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже", считают в Еврокомиссии, стоит применять запрет "пропорциональным и разумным образом". Будет ли такой подход действовать в отношении, например, смартфонов и ноутбуков, в документе прямо не уточняется.

Ранее в рамках реализации рекомендаций Еврокомиссии о запрете на въезд для автомобилей с российскими номерами объявили власти Латвии и Литвы.

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