Еврокомиссия опубликовала измененную версию рекомендаций о реализации санкционных ограничений против РФ при ввозе запрещенных товаров через внешнюю границу ЕС. Обновленный документ был обнародован вечером 12 сентября, обратило внимание РБК.

В свежей версии разъяснений Еврокомиссия рекомендует национальным органам стран ЕС сфокусировать свое внимание на автомобилях, поскольку эта категория товаров можно быть использована для обхода санкций.

В отношении товаров, "которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже", считают в Еврокомиссии, стоит применять запрет "пропорциональным и разумным образом".

Будет ли такой подход действовать в отношении других товаров, упомянутых в перечне запрещенных к импорту, в документе прямо не уточняется. В этом списке есть, например, смартфоны и ноутбуки, произведенные или купленные в России.

В предыдущей версии документа, опубликованной Еврокомиссией в минувшую пятницу и содержащий пояснения по поводу введенных ранее санкций против РФ, в частности, была дана оценка действиям немецких властей, которые еще летом стали считать въезд в ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, попыткой незаконного импорта. Изъятие машин в таких ситуациях было признано законным. В других европейских странах подобные меры не применялись.

Из документа Еврокомиссии следовало, что аналогичные правила распространяются на все ввозимые товары, перечисленные в одном из приложений к санкционному регламенту. В перечне, в частности, указаны мобильные телефоны, ноутбуки, предметы одежды и обуви, косметика, кошельки, сумки, рюкзаки, фотоаппараты и многие другие изделия.

Вечером 11 сентября официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Ферри заявил, что разъяснения направлены в первую очередь на автомобили и носят рекомендательный характер — итоговое решение страны ЕС будут принимать самостоятельно. "Одежда, которую человек носит при пересечении границы, вряд ли будет направлена или использована для обхода санкций — в отличие, например, от автомобилей или других ценных товаров. […] Ясно, что, если вы пересекаете границу с одеждой или личными вещами из списка запрещенных, то речь не идет о лицах, обходящих европейские санкции", — считает Ферри, призвавший европейских таможенников руководствоваться "здравым смыслом".

Накануне Латвия в рамках реализации рекомендации Еврокомиссии закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами.

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