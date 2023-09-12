Власти стран Евросоюза уже второй день дают комментарии о том, как они будут трактовать опубликованные в минувшую пятницу разъяснения Еврокомиссии об исполнении санкционного режима против РФ. Использованные в этом документе формулировки подразумевают, что у въезжающих в ЕС путешественников могут быть конфискованы не только зарегистрированные в России автомобили, но и купленные или произведенные там личные вещи. Пока что единой позиции в европейских столицах нет.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс поддержал рекомендацию Еврокомиссии о запрете на въезд в ЕС на российских автомобилях. Одновременно, отмечает ERR, глава МВД подчеркнул, что пока машины из РФ могут въезжать в Эстонию.

"Я думаю, что такая трактовка Еврокомиссии очень разумна, и на самом деле эта санкция должна быть реализована именно так. Теперь вопрос в мелких деталях. Имеет смысл сделать это единым образом во всех приграничных странах. Тогда будет эффект, и эти автомобили фактически сюда не попадут", — заявил Ляэнеметс.

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил ERR, что граничащие с Россией страны Евросоюза на этой неделе проведут переговоры о едином взгляде на разъяснения Еврокомиссии и общем подходе к их реализации. "При совместном применении ограничения будут более эффективными, и это даст возможность еще выше поднять цену агрессии для России", — сказал Цахкна, отметив, что официальный Таллин намерен поддержать обновленную позицию Брюсселя.

Руководители обоих эстонских министерств не комментировали следующий из документа Еврокомиссии запрет на ввоз в РФ личных вещей путешественников, попадающих под санкции, в том числе смартфонов, чемоданов, косметики, предметов одежды и обуви.

Таможня Литвы должна в ближайшем будущем начать конфискацию въезжающих в страну автомобилей с российскими номерами, заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте. Как и ее эстонский коллега, она не комментировала ввоз других товаров.

"Разъяснение Еврокомиссии, сделанное в прошлую пятницу, касается именно автомобилей: в настоящее время автомобили, зарегистрированные в России или имеющие российские регистрационные знаки, не могут въехать в Евросоюз из-за санкций", — приводит агентство BNS слова замминистра иностранных дел Йовиты Нелюпшене. Она подчеркнула, что ограничения действуют для обладателей как российских, так и европейских паспортов, и должны вступить в силу как можно скорее.

Исключением, считает Нелюпшене, станут автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область РФ при условии, что владелец транспортного средства имеет транзитную визу или другой необходимый документ.

Руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара рассказал Yle, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать на территорию страны. "Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", — пообещал чиновник. Ту же позицию в комментарии "Агентству" озвучила пресс-служба финской таможни. О ввозе личных вещей в заявлениях не говорится.

Более категорично высказалась таможня Германии. "Товары, на импорт или перемещение которых распространяется запрет в соответствии с законодательством об эмбарго, могут быть конфискованы", — говорится в комментарии, которое публикует "Агентство". Немецкое ведомство уточнило, что речь идет и о других предметах из санкционного списка, которые ввозят из РФ или имеют российское происхождение.

Депутат Европарламента Сергей Лагодинский направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором назвал разъяснения ЕК "юридически и политически ошибочными" и призвал Брюссель пересмотреть свою позицию. "Такая интерпретация вредна с точки зрения эффективности ограничительных мер и абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения российской агрессии. […] Эти толкования ограничительных мер дискредитируют институт эмбарго как законный инструмент нашей политики и нас как продуманную правовую систему", — считает парламентарий.

10 сентября российское издание РБК обратило внимание на документ, опубликованный Еврокомиссией и содержащий пояснения по поводу введенных ранее санкций против РФ. В тексте, в частности, была дана оценка действиям немецких властей, которые еще летом стали считать въезд в ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, попыткой незаконного импорта. Изъятие машин в таких ситуациях было признано законным. В других европейских странах подобные меры не применялись.

Из документа Еврокомиссии следует, что аналогичные правила распространяются на все ввозимые товары, перечисленные в одном из приложений к санкционному регламенту. В перечне, в частности, указаны мобильные телефоны, ноутбуки, предметы одежды и обуви, косметика, кошельки, сумки, рюкзаки, фотоаппараты и многие другие изделия.

Вечером 11 сентября официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Ферри заявил, что разъяснения направлены в первую очередь на автомобили и носят рекомендательный характер — итоговое решение страны ЕС будут принимать самостоятельно. "Одежда, которую человек носит при пересечении границы, вряд ли будет направлена или использована для обхода санкций — в отличие, например, от автомобилей или других ценных товаров. […] Ясно, что, если вы пересекаете границу с одеждой или личными вещами из списка запрещенных, то речь не идет о лицах, обходящих европейские санкции", — считает Ферри, призвавший европейских таможенников руководствоваться "здравым смыслом".

Сегодня МИД Латвии рекомендовал Таможенному управлению Службы госдоходов учесть разъяснения Еврокомиссии касательно ввоза автомобилей из РФ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правила не предусматривают конфискацию транспортного средства — путешественнику просто придется ехать обратно. В Службе госдоходов пояснили, что конфискация возможна лишь в случае, когда человек отказывается выполнить требования таможенников.

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