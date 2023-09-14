В первые семь месяцев 2023 года зарегистрировано 8374 новорожденных, что на 1353 или 13,9% меньше, чем в соответствующий период 2022 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Среди родившихся в этом году было 4324 мальчика, что на 13% или 647 человек меньше, чем в прошлом году, и 4051 девочка, что на 14,8% или на 706 меньше, чем в прошлом году.

В июле родилось 1324 человека (716 мальчиков, 608 девочек), это на 8,2% или на 118 человек меньше, чем в июле прошлого года.

В те же первые семь месяцев 2023 года зарегистрировано 16 242 умерших, что на 10,6% или на 1927 человек меньше, чем в соответствующий период 2022 года, когда было зарегистрировано 18 169 умерших. В этом году умерших было на 7867 больше, чем родившихся, в прошлом году — на 8441 больше.

С января по июль зарегистрировано 6005 свадеб, это на 7% или на 450 свадеб меньше, чем в прошлом году.

Приблизительное количество населения в Латвии на 1 августа этого года — 1,882 миллиона.

Как уже сообщалось, в 2022 году в Латвии был самый низкий показатель рождаемости за последние 100 лет. Было зарегистрировано всего 15 954 ребенка, что на 8,4% или на 1466 меньше, чем в 2021 году.



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