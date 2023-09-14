Директор Департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка выразила надежду, что Centrālā laboratorija, получив финансирование, продолжит работу в прежнем режиме. Ранее Centrālā laboratorija объявила, что будет проводить оплаченные государством анализы только по предварительной записи, в порядке очереди, или же за деньги самих пациентов, а E.Gulbja laboratorija заявила, что обдумывает возможность прекратить проводить оплаченные государством анализы.

В интервью Латвийскому радио Янка рассказала, что в Латвии после пандемии стало больше хронических больных, поэтому потребность в анализах выросла.

По ее словам, необходимое Centrālā laboratorija финансирование запрошено, и было решено его выделить. В то же время она признала, что нужно многое сделать для того, чтобы такие ситуации не повторялись.

Она выразила надежду, что, получив финансирование, лаборатория продолжит работу как прежде.

Во вторник, 12 сентября, правительство выделило на покрытие расходов за уже фактически произведенные в первом полугодии 2023 года лабораторные услуги, которые превысили сумму, включенную в договоры с поставщиками услуг, 11, 19 млн евро. В тот же день вечером Centrālā laboratorija объявила, что из-за нехватки госсредств будет проводить анализы только по предварительной записи или платно, а 13 сентября E.Gulbja laboratorija предупредила, что может вообще перестать проводить анализы, за которые должно платить государство.

К концу июля Centrālā laboratorija уже использовала все выделенное на 2023 год государственное финансирование. Centrālā laboratorija отмечает, что причиной такой ситуации является неправильное планирование бюджетных средств, когда государство обещает населению оплатить анализы, но не платит лабораториям в полном объеме за сделанные анализы.

"До сих пор лаборатории продолжали проводить анализы за свой счет, полагаясь на обещания со стороны Минздрава и ответственных ведомств. В настоящее время мы вынуждены покрывать расходы на анализы по направлению семейных врачей и специалистов, которые своевременно должны оплачиваться из госбюджета, за счет наших оборотных средств и других финансовых ресурсов. Однако в нынешней экономической ситуации мы больше не можем позволить себе кредитовать государство", — заявила председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня.

Centrālā laboratorija все еще не получила полной оплаты за анализы, проведенные в 2022 году, а долг государства за 2023 год уже превышает 5 млн евро.

С учетом сложившейся ситуации Centrālā laboratorija с 15 сентября, чтобы еще больше не превышать квоту, будет принимать анализы в порядке очереди и только в рамках оплаченной государством квоты. В соответствии с новым порядком пациентам с направлением на оплачиваемые государством анализы придется ждать в очереди, что может повлиять на дальнейший ход лечения многих людей.

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