На платформе Мanabalss.lv начат сбор подписей за поправки к закону об иммиграции, предусматривающие, что государство должно предоставить каждому иностранцу, который планирует оставаться в Латвии более трех лет, возможность изучать латышский язык, сначала хотя бы на разговорном уровне. Автор инициативы — исполнительный директор движения "За" Микс Целминьш.

"Мы можем ненавидеть и злиться на то, что есть часть населения Латвии, которая не знает латышского языка, но мы должны осознавать, что ненавидим и злимся уже более 30 лет, и это не привело ни к каким результатам. Гнев и ненависть никого языку не научат", — цитирует Целминьша агентство LETA. Он считает, что каждый, "кто называет Латвию своим домом", должен иметь возможность общаться на латышском языке, однако знание латышского языка не может считаться чем-то само собой разумеющимся.

По мнению Целминьша, обучение латышскому языку "было предоставлено самому себе" на протяжении последних 30 лет — оно не было одним из главных государственных приоритетов, не выделялись необходимые финансовые ресурсы, и языковая политика оставалась лишь в риторике публичных заявлений.

Целминьш уверен, что новое правительство должно установить обучение языку как одну из первостепенных задач, чтобы к 2026 году каждый житель Латвии выучил латышский язык хотя бы на разговорном уровне и каждый "новичок" был включен в процесс обучения.

Новому правительству следует усилить создание единой системы обучения латышскому языку, которая будет контролировать качество языковых курсов, координировать наличие курсов и организовывать систематический прием иностранцев на языковые курсы, заявил автор инициативы.

"Обучение языку должно быть доступно всем, кто живет в Латвии — иностранным студентам университетов, всем иностранцам, которые укрепляют наши компании, и всем остальным, кто сегодня и в последующие годы будет называть Латвию своим домом", — считает Целминьш.

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