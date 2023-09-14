Служба госбезопасности (СГБ) начала оценку одной из публикаций политика и бывшего журналиста Андрея Мамыкина в социальной сети Facebook. Об этом Delfi сообщили представители СГБ.

Мамыкин разместил в Facebook пророссийский милитаристский мем, в котором иронично обыгрывается запрет на въезд в ЕС автобилям с российскими номерными знаками.

"Если россиянам в ЕС нельзя въезжать на личных автомобилях, то о танках там ничего не сказано", — гласит текст на картинке.

"Мы можем подтвердить, что СГБ зафиксировала эту публикацию бывшего политика Андрея Мамыкина в социальной сети Facebook и начала ее оценку в соответствии со своей компетенцией. Учитывая это, СГБ в настоящее время воздержится от более широких комментариев", — сообщили порталу Delfi в службе.

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