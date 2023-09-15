В Латвии ремонтируется 39 участков дорог, из-за чего движение во многих местах ограничено. Самые серьезные ограничения — в Видземе, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

Например, тем, кто собирается ехать по Видземскому шоссе (А2) на участке от поворота на Цесис и до Ридзене, придется провести в пути около часа. Около 40-45 минут займет дорога от Сталбе до Цесиса (Р14) и от Умугры до Иесалкаи (Р11) на маршруте Лимбажи-Валмиера.

На Валмиерском шоссе (А3), Даугавпилсском шоссе (А6) и дороги от российской границы в Гребнево до Литовской в Медуми через Резекне и Даугавпилс установлены временные светофоры, регулирующие движение во время ремонтных работ. С полной картой дорожных работ можно ознакомиться на сайте Latvijas valsts ceļi.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram