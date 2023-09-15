Латвийское национальное агентство LETA произвело сравнительный анализ деклараций ушедшего в отставку правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") и будущего Кабинета министров Эвики Силини (также — "Новое Единство") на предмет того, какие слова чаще всего встречаются в этих программных документах. Портал Delfi приводит результаты этого контент-анализа — в переводе на русский язык.

Следует отметить, что текст декларации правительства Силини примерно в 8-9 раз короче, чем правительства Кариньша. Так объем текста декларации Кабмина Кариньша, утвержденного 14 декабря 2022 года — 12 347 слов. Текст декларации правительства Силини — всего 1 475 слов.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил ранее: он доволен тем, что текст декларации в этот раз короткий.

Чаще всего — более 100 раз — в декларации Кабмина Кариньша встречалось слова "государство" и "Латвийское" (в различных склонениях, естественно). Далее следовало "образование" (67 раз). Более чем по 40 раз употреблялись слова "услуги", "здоровье", "в числе", "Европейское", "обеспечим", "будем способствовать", "развитие" и "система".

Слова "государство" и "Латвийское" — лидеры по частоте употребления и в декларации правительства Силини. Однако, поскольку сам текст значительно короче, то эти слова употреблятся всего по 20 раз. Далее следуют слова — "жизнь", образование", "возможности", "оборона" и только один раз "здоровье". Если говорить о словах, связанных с отраслями, то лидер — слово "образование".

Любопытно, что на смену глаголам "обеспечим" и "будет способствовать", характерным для декларации Кабмина Кариньша, в декларации правительства Силини пришли глаголы "создадим" и "добьемся".

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