Жители Латвии, чтобы провести оплаченные государством анализы в Centrālā laboratorija, уже записываются в рамках квот на октябрь, сообщили в лаборатории.

Напомним, что с 15 сентября из-за недостаточного финансирования Centrālā laboratorija в рамках оплаченных государством квот записывает жителей на сдачу анализов в очередь. И сейчас запись уже бойко идет на октябрь.

Centrālā laboratorija отмечает, что выделенные Минздравом дополнительные 3 176 637 евро на финансирование обследований по квотам в полном объеме затраты не покроют.

"Пока не будут получены письменные гарантии, что мы действительно получим плату и за всю проделанную в дальнейшем работу, мы вынуждены действовать очень осторожно и будем обслуживать пациентов в рамках выделенного финансирования", — подтверждает председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня. Учитывая сложившуюся ситуацию, с 15 сентября, чтобы не способствовать переработке квоты, Centrālā laboratorija сформирует очередь ожидания и будет принимать пациентов только в рамках оплаченной государством квоты. Призыв не оказывать услуги сверх выделенной государством квоты Centrālā laboratorija направила и Национальная служба здравоохранения.

Centrālā laboratorija для проведения анализов еще до конца августа использовала выделенное государством годовое финансирование на весь 2023 год. Причина этого — непродуманное планирование госбюджета без выделения учреждениям здравоохранения, семейным врачам и врачам-специалистам финансирования на основе анализа статистики спроса за предыдущие годы. Поскольку финансирование в 2023 году выделено в явно недостаточном для реального спроса у населения размере, на оплачиваемые государством услуги деньги заканчиваются 10-15 числа каждого месяца. Чтобы развеять мифы, объясняем, что Centrālā laboratorija оплачиваемые государством анализы предоставляет по установленному государством тарифу, равному тарифам принадлежащих государству лабораторий и частных лабораторий. Если сравнивать государственные тарифы Латвии с тарифами, установленными эстонским государством, видно, что тарифы в Эстонии выше.

На данный момент Centrālā laboratorija все еще не получила полную оплату за анализы, проведенные в 2022 году.

Чтобы с 15 сентября 2023 года получить оплаченные государством лабораторные услуги для сдачи анализов, нужно записаться в очередь, позвонив по номеру телефона Centrālā laboratorija 67334433. Платные услуги, оказываемые Centrālā laboratorija, и впредь будут доступны в любом ее филиале без упомянутой записи.

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