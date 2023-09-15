Журналист, в прошлом депутат Европарламента Андрей Мамыкин принял решение переехать с семьей в Россию. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу другого бывшего латвийского журналиста Алексея Стефанова "Шпроты в изгнании".

"У меня было два личных фактора. (..) 25 августа прошлого года, когда рухнула стела памятника героям Великой Отечественной войны в Риге, — объясняет свое решение Мамыкин. — И второй — незаконное отделение Латвийской православной церкви от канонической территории Русской православной церкви. Вот тогда я начал думать. Что у меня две цели в жизни: я хочу получить вид на жительство в России (..), и я хочу, чтобы мои дети учились на русском языке. Я хочу 9 мая плакать у стоящих, а не у снесенных памятников. Я хочу в православном храме молиться за моего Патриарха — святейшего Кирилла. (..) Проблема вообще не языке или в том, что мы там чужие и эта страна (Латвия — Ред.) не для нас. Проблема в том, что эту страну у нас украли".

Мамыкин отметил, что не назвал бы свое решение бегством из Латвии. Однако, по его словам, это "бегство от нацистского режима — по ощущению, атмосфере, мировосприятию". Он заявил, что с момента начала пандемии Covid-19 против него в Латвии возбуждено шесть административных дел. "Я чувствую, что Россия — сегодня одна из самых свободных стран мира. (..) В СМИ можно говорить все, а дискредитация армии — это нормальная статья в большинстве стран мира. (..) Человека в погонах нужно ценить и помогать ему нести службу. (..) По атмосфере, по тому, как ты можешь ходить по улицам, по тому, что ты можешь дать своим детям, по тому, какая инфраструктура — не только в Москве (..) Все это, конечно, восхищает — то, что сейчас происходит в России."

Ранее Мамыкин принял участие в передаче на телеканале "Царьград ТВ", заблокированном в Латвии и некоторых других странах ЕС.

Служба госбезопасности (СГБ) на этой неделе начала оценку публикации, которую Мамыкин разместил в своем профиле в социальной сети Facebook. Мамыкин разместил в Facebook пророссийский милитаристский мем, в котором иронично обыгрывается запрет на въезд в ЕС автомобилям с российскими номерными знаками. "Если россиянам в ЕС нельзя въезжать на личных автомобилях, то о танках там ничего не сказано", — гласит текст на картинке.

Андрей Мамыкин работал в рижских газетах "СМ", "Час" и "Суббота", вел ток-шоу "Без цензуры" на телеканале TV5. С 2014 по 2019 год — депутат Европарламента (прошел по списку "Согласия"). В 2018 году выдвигался в Сейм от Русского союза Латвии.

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