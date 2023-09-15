Министр здравоохранения в уходящем правительстве Лига Менгельсоне решила отозвать свою заявку на вступление в "Новое Единство", соответственно, она не будет работать и в офисе нового главы Минздрава Хосама Абу Мери.

Менгельсоне пояснила, что подготовила свою заявку для вступления в "Новое Единство", поскольку это было одно из условий партии, чтобы сфера здравоохранения получила бы обещанное финансирование.

Однако в разговоре с журналистами Лига Менгельсоне сообщила, что ей стало известно о том, что обещанного финансирования не будет. Именно по этой причине она решила отозвать заявку, а также отказалась от работы в офисе нового министра.

Она пояснила: ей обещали, что сфера здравоохранения получит дополнительное финансирование, а реформы будут продолжены, но для этого она должна вступить в "Новое Единство".

"Сейчас понятно, что никакого продолжения не будет. Соответственно, не будет никакого финансирования, поэтому я отзываю свою заявку", — подытожила Лига Менгельсоне, указав, что о дополнительном финансировании здравоохранения ничего не было сказано в декларации нового правительства.

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