По данным Автотранспортной дирекции, отменены рейсы:
Лиепая — Бунка — Приекуле (05.45.);
Лиепая — Рига (06.00);
Приекуле — Бунка — Лиепая (07.30);
Лиепая — Рига (07.30);
Лиепая — Рига (11.00);
Лиепая — Рига (13.20);
Лиепая — Отаньки — Ница (14.00);
Лиепая — Априки — Айзпуте (14.45);
Лиепая — Рига (15.05);
Ница — Отаньки — Лиепая (15.35);
Лиепая — Горобиня — Тиси — Айзпуте (16.00);
Айзпуте — Тиси — Гробиня — Лиепая (17.00);
Айзпуте — Априки — Лиепая (17.10);
Рига — Лиепая (18.0);
Лиепая — Бернаты — Ница — Отаньки-почта (18.30);
Отаньки-почта — Ница — Бернаты — Лиепая (19.32);
Лиепая — Ница (20.40);
Рига — Лиепая (21.30).
Руководство Liepājas autobusu parks объясняет свое решение отменить рейсы нехваткой водителей.
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