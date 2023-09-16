Пассажирский перевозчик AS Liepājas autobusu parks сообщил, что в субботу отменены 17 автобусных рейсов из и в Лиепаю.

По данным Автотранспортной дирекции, отменены рейсы:

Лиепая — Бунка — Приекуле (05.45.);

Лиепая — Рига (06.00);

Приекуле — Бунка — Лиепая (07.30);

Лиепая — Рига (07.30);

Лиепая — Рига (11.00);

Лиепая — Рига (13.20);

Лиепая — Отаньки — Ница (14.00);

Лиепая — Априки — Айзпуте (14.45);

Лиепая — Рига (15.05);

Ница — Отаньки — Лиепая (15.35);

Лиепая — Горобиня — Тиси — Айзпуте (16.00);

Айзпуте — Тиси — Гробиня — Лиепая (17.00);

Айзпуте — Априки — Лиепая (17.10);

Рига — Лиепая (18.0);

Лиепая — Бернаты — Ница — Отаньки-почта (18.30);

Отаньки-почта — Ница — Бернаты — Лиепая (19.32);

Лиепая — Ница (20.40);

Рига — Лиепая (21.30).

Руководство Liepājas autobusu parks объясняет свое решение отменить рейсы нехваткой водителей.

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