Министр климата и энергетики Каспар Мелнис (Союз "зеленых" и крестьян) в числе своих первых задач назвал снижение тарифов на распределение электроэнергии. В понедельник, 18 сентября, в интервью программе "900 секунд" на канале TV3 политик также заявил, что в числе приоритетов — подготовка к следующему отопительному сезону и ознакомление с прогрессом в выполнении климатических целей Латвии.

"Первое — это тарифы. Решения нужно принимать очень быстро и оперативно. Второе — приближается отопительный сезон, где, безусловно, будет много вопросов, которые нужно будет решать", — сказал Мелнис, добавив, что среди первых задач — ознакомление с большими климатическими целями, которые Латвия должна достичь, определение того, где Латвия находится сейчас, каково развитие и сможет ли Латвия достичь всех этих целей.

Мелнис также сообщил, что в понедельник коалиция планирует обсудить вопрос о тарифах на распределение электроэнергии. "Сегодня мы соберемся на коалиционный совет. Мы обсудим этот вопрос", — сказал министр, добавив, что будет найдено решение, которое поможет домохозяйствам.

Отвечая на вопрос о том, какова должна быть сумма снижения тарифов, министр сказал, что ситуация еще требует детального изучения. "Я бы не хотел спекулировать. (…) Это все же решение специалистов", — сказал Мелнис.

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