В пятницу, 15 сентября, затянувшийся на несколько месяцев — фактически с выдвижения и избрания президентом страны Эдгара Ринкевича — правительственный кризис наконец завершился утверждением Кабинета министров Эвики Силини ("Новое Единство"). В новую коалицию вошли "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные". Партнеры "Нового Единства" по ушедшему в отставку правительству Кришьяниса Кариньша — "Объединенный список" и Национальное объединение — теперь в оппозиции.

За выражение доверия Кабинету министров Эвики Силини проголосовали 53 депутата — 26 от "Нового Единства", 16 от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и 10 от "Прогрессивных", а также внефракционный депутат Олег Буров, наладивший сотрудничество с СЗК. Против проголосовали 39 депутатов от "Объединенного списка", Национального объединения, "Стабильности" и "Латвии на первом месте".

Для СЗК вхождение в Кабинет министров Силини — это возвращение во власть после почти пятилетнего пребывания в оппозиции. "Прогрессивные" стали членами правительства впервые в истории.

31 мая этого года все три политические силы, сформировавшие сейчас правительство Силини, проголосовали за избрание президентом Эдгара Ринкевича, выдвинутого на эту должность "Новым Единством". Президентские выборы стали отправной точкой для переговоров об изменении состава правительства. И если изначально речь шла о формировании "максимально широкой коалиции" — с участием, в том числе, и "Объединенного списка" и Нацобъединения — то завершился этот процесс созданием правительства, опирающегося только на 53 голоса в Сейме.

Эвика Силиня сменяет на посту премьера своего однопартийца Кришьяниса Кариньша, который возглавлял два правительства подряд в течение четырех с половиной лет. Юрист по образованию Эвика Силиня менее года занимала во последнем правительстве пост министра благосостояния, до этого была парламентским секретарем премьера Кариньша, а еще ранее парламентским секретарем Министерства внутренних дел.

Как распределились должности в Кабмине?





В новом Кабинете министров у премьерского "Нового Единства" — абсолютное большинство голосов: 8 из 15 портфелей, включая премьерский.

У СЗК — 4 министерских портфеля, также эта политическая сила получит пост спикера Сейма — на эту должность прочат бывшего главу Конституционного суда Гунара Кутриса. Следует отметить, что СЗК не получил контроль ни за одним, так называемым "силовым" министерством или же министерством, связанным с безопасностью, судебной системой. Такие "ограничения" продиктованы тем, что СЗК до сих пор связывают с именем экс-мэра Вентспилса, олигарха Айвара Лембергса, осужденного судом первой инстанции за коррупционные преступления.

У "Прогрессивных" — 4 министерских должности.

Посты в новом правительстве распределились так:

Что обещает правительство?



"Наши люди или политическая нация — это все, кто уважает и чествует основные ценности Латвии: независимое государство, свободное общество и латышский язык как единственный государственный язык", — заявила в своей речи премьер-министр Эвика Силиня. По словам главы правительства, ключ к достижению успешного и богатого государства — это именно люди, и возможноть принять друг друга "во всей нашей различности".

"Правительственная команда будет работать над тем, чтобы люди Латвии — школьники, учителя, предприниматели, пациенты, мамы, папы, дедушки и бабушки — чувствовали, что государство работает на их благо, а не равнодушно или же служит только каким-то своим процессам", — сказала Силиня.

За час до заседания Сейма три коалиционных политических силы поставили подписи под текстом правительственной декларации. Известно, что до конца этого года правительство обязуется достичь следующих целей:

ввести механизм частичной компенсации роста тарифов на распределение электроэнергии;

для повышения конкуренции банков ввести решения для широкого предложения услуг рефинансирования ипотечных кредитов и устранить административные и финансовые ограничения на перемещение клиентов между кредитными учреждениями;

ввести налог на прибыль банков;

ратифицировать Конвенцию Совета Европы о насилии и предотвращении насилия против женщин и насилия в семье (Стамбульской конвенции);

укрепить регулирование совместной жизни пар;

разработать устойчивую модель финансирования образования



Изменение кадастровой стоимости с 2025 года не должно привести к непропорциональному увеличению платежей по налогу на недвижимость, следует также из выступления Эвики Силини в дебатах перед голосованием в Сейме за новое правительство.

В правительственнной декларации также говорится, что в долгосрочной перспективе госдолг не должен превышать 40% от ВВП. К 2027 году оборонный бюджет должен достичь 3% от ВВП, до 2026 года финансирование общественного порядка и безопасности — 2,5% от ВВП. До конца 2023 года правительство намерено завершить строительство забора на границе с Беларусью, а также на границе с Россией. До февраля 2025 года Кабинет министров собирается достичь энергетической независимости от России, синхронизировав энергосети Балтии с европейскими странами.

Латвия — это безопасный дом для всех, кто образует единую латвийскую политическую нацию, поскольку любят и уважают государственность, независимость и безопасность Латвии, латышский язык и ценности, установленные в Сатверсме Латвии, говорится в декларации. К 2025 году правительство обязуется полностью перейти на всеобщее образование на государственном языке, создать единую систему, предлагающую возможность изучения латышского языка каждому взрослому, говорится также в декларации.

Подробно с тем, что сказано в правительственной декларации, можно ознакомиться здесь.

Предстоящие рокировки в Сейме



Изменение состава правящей коалиции повлечет за собой и рокировки в Сейме. Во-первых, в ближайшее время необходимо созвать заседание Сейма для избрания нового спикера — Эдварда Смилтенса из ушедшего в оппозицию "Объединенного списка" заменит Гунар Кутрис из правящего СЗК. Во-вторых, несколько изменится сам состав Сейма. Бывшие министры от "Объединеннного списка" и Нацобъединения вернутся в парламент, лишив "мягких" мандатов нескольких однопартийцев. В свою очередь, те депутаты от правящих партий, которые займут места в правительстве, напротив, "запустят" в Сейм обладателей "мягких" мандатов. Во-третьих, новая правящая коалиция внесет изменения в составы и руководство парламентских комиссий. Очевидно, что под ударом оказываются главы комиссии, представляющие "Объединенный список" и Нацобъединение. В то же время такие рокировки дают правящей коалиции возможности наладить неофициальное сотрудничество с оппозицией. Ведь у коалиции достаточно хрупкий перевес голосов в Сейме.



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