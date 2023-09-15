В дебатах в Сейме, предваряющих голосование по выражению доверия правительству Эвики Силини, первыми выступили представители обновленной оппозиции. И "Объединенный список" и Национальное объединение, которые переходят из власти в оппозицию, и "Латвия на первом месте" со "Стабильностью", которые как были так и остаются в оппозиции после утверждения Кабинета министров, не жалеют ярких образов и хлестких слов, критикуя новую коалицию — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".

Заседание Сейма, на котором предстоит утвердить Кабинет министров, началось в 10 утра. Высказались в дебатах пока 10 депутатов, впереди — еще примерно 20 выступлений. И не исключено, что список выступающих еще пополнится. Каждый депутат может говорить монологом до 15 минут. При этом очевидно, что новое правительство будет утверждено: суммарно у "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" — 52 из 100 голосов, и договоренности достигнуты.

Дзинтарс (Нацобъединение): "Мы не дали усилиться влиянию русского языка"

Райвис Дзинтарс, лидер Нацобъединения, уходящего в оппозицию, назвал новую коалицию "беспринципной". По его словам, судьба предыдущей коалиции была решена на президентских выборах. Фактически новая коалиция была сформирована в момент избрания президентом Эдгара Ринкевича, а последовавшие затем переговоры о расширении правительства стали лишь затягиванием времени, сказал политик.

"Основы, которые эта новая коалиция заложила с мая — это те основы, с которыми ей придется жить и работать в будущем, и, к сожалению, с ними придется жить и всему Латвийскому государству. Стирая красные линии, эта новая коалиция, похоже, стерла любые четкие линии и любые границы вообще. Больше нет разделительной линии между расширением и сужением, правильным и неправильным, между добром и злом, между ценностями и предательством этих ценностей", — заявил Дзинтарс.

"Уважаемые коллеги, создана беспринципная коалиция. Ее создатели из "Единства" оправдываются тем, что партнеры по коалиции до сих пор связывали им руки. Да, когда дело касалось наших основных ценностей и принципов, мы тоже не стеснялись бить по рукам. Мы стоим и будем отстаивать то, во что верим. Мы не допустили, например, чтобы Латвию наводнили дешевой рабочей силой из третьих стран. Мы не дали усилиться влиянию русского языка", — подчеркнул Дзинтарс, усомнившись, что новая коалиция будет стоять на тех же позициях.

Смилтенс ("Объединенный список"): "Чтобы избрать президента, "Новое Единство" торговало должностями"

Спикер Сейма Эдвардс Смилтенс, представляющий также уходящий в оппозицию "Объединенный список", указал на то, что "Новое Единство", создав коалицию с СЗК и "Прогрессивными", получило огромную власть. Президентом избран ставленник "Нового Единства" Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня и мэр Риги Вилнис Кирсис — тоже представители этой политической силы.

Смилтенс отметил, что после 24 февраля 2022 года (дата военного вторжения России в Украину), "мы показали абсолютное единство нации, которое сравнивали с временами Атмоды". "Мы снесли памятники советской оккупации, мы наконец перешли на преподавание на латышском языке, мы выгнали, конечно же, кремлевские СМИ из Латвии, мы серьезно занялись безопасностью и обороной нашей страны", — сказал спикер Сейма. Однако, по словам Смилтенса, привыкание к войне и падение боевого духа, характерное для некоторых частей Европы, затронуло и "Новое Единство". "Забыв о серьезности и ответственности положения, оно сосредоточилось на том, что для него так привычно — играх в демонстрацию силу, партийных интересах и личной карьере, мелких и мелочных целях, для достижения которых, к сожалению, все средства хороши", — утверждал Смилтенс: "Чтобы добыть должность для своего президента, "Новое Единство" банально торговало местами в правительстве, подписывая такие соглашения, которые очевидно разорвать невозможно ни при каких обстоятельствах". По словам Смилтенса, ради этого "Новое Единство" пошло на сотрудничество с СЗК, связанным с Айваром Лембергсом.

Росликов ("Стабильность"): "Разве "Единство" виновато, что вы такие алчные?"

"Уважаемые коллеги, мне кажется, надо было сегодня прийти в парламент в черном, у нас тут все время какие-то похороны", — начал свою речь лидер оппозиционной "Стабильности" Алексей Росликов. Далее он обратился к представителям Национального объединения и "Объединенного списка", теряющих места в правительстве и уходящих в оппозицию. Они, по словам Росликова, "со слезами, с соплями, здесь говорят, что они пытались все сделать, но так и не смогли".

"Разве "Единство" виновато в том, что вы все алчные? Что все, что вам нужно, это зарплата и должность? Что они вас этим взяли, использовали, и я вам еще в прошлый раз говорил, что так и будет, ваши рейтинги упадут. "Единство" — молодцы, они все рассчитали до последней детали, молодцы, я аплодирую им сегодня за то, что они сделали с вами и за то, что сделают сейчас со своими коллегами", — сказал Росликов.

Шлесерс (ЛПВ): "Ратификация Стамбульской конвенции — предательство избирателей"

Айнар Шлесерс, лидер оппозиционной "Латвии на первом месте" сосредоточился на том, что новая коалиция взяла на себя обязательство ратифицировать Стамбульскую конвенции. Политик напомнил о том, что большинство голосов в Сейме для ратификации этого документа может обеспечить только СЗК.

"Если вы проголосуете за Стамбульскую конвенцию, вас больше не будет в Сейме", — сказал Шлесерс, обращаясь к СЗК: "Избиратели никогда вас не простят, потому что СЗК всегда была консервативной партией. Вы ни разу перед выборами не говорили, что хотите легализовать однополые партнерства и хотите, чтобы в стране произошли все эти изменения. В предыдущем Сейме вы голосовали "против" Стамбульской конвенции. Это будет предательство не только ваших избирателей, это будет предательство народа Латвии, потому что абсолютное большинство сегодня настроено консервативно. В случае, если либеральные партии получат на следующих выборах большинство, ну тогда да — будет воля народа это все легализовать Но сегодня это политическая коррупция, в которой происходи конкретная сделка чтобы уничтожить семейные ценности, будет утверждено это правительство", — заявил Шлесерс.

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