Внедрение механизма частичной компенсации роста тарифов на распределение электроэнергии и введение налога на прибыль банков до конца этого года, повышение минимальной зарплаты в 2025 и 2026 годах, увеличение финансирования обороны до 3% от ВВП к 2027 году и финансирования внутренней безопасности до 2,5% от ВВП к 2026 году, обеспечение полного перехода на латышский язык обучения к 2025 году, а также удержание госдолга на уровне 40% от ВВП — эти и иные цели ставит перед собой будущее правительство Эвики Силини ("Новое Единство").