Внедрение механизма частичной компенсации роста тарифов на распределение электроэнергии и введение налога на прибыль банков до конца этого года, повышение минимальной зарплаты в 2025 и 2026 годах, увеличение финансирования обороны до 3% от ВВП к 2027 году и финансирования внутренней безопасности до 2,5% от ВВП к 2026 году, обеспечение полного перехода на латышский язык обучения к 2025 году, а также удержание госдолга на уровне 40% от ВВП — эти и иные цели ставит перед собой будущее правительство Эвики Силини ("Новое Единство").
Во вторник, 13 сентября, была опубликована правительственная декларация коалиции, создаваемой "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными". Четырехстраничная декларация включает в себе 39 целей, а также 6 задач, которые нужно выполнить до конца года.
"Латвия — латышское (используется слово latviska, которое нельзя дословно перевести на русский язык — оно несет, скорее, культурный, а не этнический контекст — Ред.), безопасное, инклюзивное (используется слово iekļaujoša, которое можно перевести как "включающая") Европейское государство, которое устойчиво развивается во время демографических, климатических, технологических и цифровых перемен. Латвийские люди — самая большая ценность нашего государства", — такая сверхзадача сформулирована в декларации.
Шесть конкретных оперативных задач
До 31 декабря этого года будущее правительство обязуется достичь следующих целей:
- ввести механизм частичной компенсации роста тарифов на распределение электроэнергии;
- для повышения конкуренции банков ввести решения для широкого предложения услуг рефинансирования ипотечных кредитов и устранить административные и финансовые ограничения на перемещение клиентов между кредитными учреждениями;
- ввести налог на прибыль банков;
- ратифицировать Конвенцию Совета Европы о насилии и предотвращении насилия против женщин и насилия в семье (Стамбульской конвенции);
- укрепить регулирование совместной жизни пар;
- разработать устойчивую модель финансирования образования.