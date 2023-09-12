Наибольшее падение рейтинга за последний месяц пережила правящая партия "Новое Единство". Об этом свидетельствуют итоги опроса избирателей, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу Латвийского телевидения.

В августе популярность "Нового Единства" снизилась на 2,3 процентных пункта. Вместе с тем партия все еще сохраняет лидерскую позицию — ее поддерживают 10,3% респондентов.

Вторым по популярности остается Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — рейтинг партии остался без изменений и составляет 8%. Третье место заняла партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" (7,5%), оставив позади "Прогрессивных" (7,3%).

Также улучшила свои позиции партия "Стабильности!" (5,9%), которая обошла и ранее входившие в коалицию "Объединенный список" (5,5%) и Национальное объединение (5,1%).

Partiju reitingos lielāko kritumu mēneša laikā piedzīvojusi galvenā varas partija @Jauna_Vienotiba. Tā liecina SKDS sociologu rīkotā balsstiesīgo pilsoņu aptauja, kas tapusi pēc @LatvijasTV pasūtījuma. https://t.co/qfApLQGrQd pic.twitter.com/sXRcXHgPRu — LTV Panorāma (@ltvpanorama) September 12, 2023

По сравнению с июлем, в августе почти на 5% выросло число избирателей, которые не определились, за кого голосовать.

В SKDS отметили, что необходимый для попадания в Сейм пятипроцентный барьер сейчас преодолели бы восемь партий: "Новое Единство", "Прогрессивные", СЗК, "Латвия на первом месте", "Объединенный список", "Стабильности!", Национальное объединение и "Согласие".

Отмечается, что опрос проводился во время ухода премьера Кришьяниса Кариньша в отставку и начала переговоров о создании нового правительства.

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