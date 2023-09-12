В августе популярность "Нового Единства" снизилась на 2,3 процентных пункта. Вместе с тем партия все еще сохраняет лидерскую позицию — ее поддерживают 10,3% респондентов.
Вторым по популярности остается Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — рейтинг партии остался без изменений и составляет 8%. Третье место заняла партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" (7,5%), оставив позади "Прогрессивных" (7,3%).
Также улучшила свои позиции партия "Стабильности!" (5,9%), которая обошла и ранее входившие в коалицию "Объединенный список" (5,5%) и Национальное объединение (5,1%).
По сравнению с июлем, в августе почти на 5% выросло число избирателей, которые не определились, за кого голосовать.
В SKDS отметили, что необходимый для попадания в Сейм пятипроцентный барьер сейчас преодолели бы восемь партий: "Новое Единство", "Прогрессивные", СЗК, "Латвия на первом месте", "Объединенный список", "Стабильности!", Национальное объединение и "Согласие".
Отмечается, что опрос проводился во время ухода премьера Кришьяниса Кариньша в отставку и начала переговоров о создании нового правительства.