Ясность с кандидатурами министров в новом правительстве появится уже в ближайшие дни одновременно с написанием главных задач и действий этого кабинета, пообещала накануне кандидат в премьер-министры Эвика Силиня. “Железобетон, подписанный кровью” - так о новом правительстве накануне заявил уходящий в оппозицию спикер Сейма Эдвардс Смилтенс, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Персоналии будущих министров мы узнаем на днях - но уже сейчас видно, что ключевые посты, от министерства иностранных дел до МВД, окажутся у партии “Новое Единство”.

"О том, что сделает Эвика Силиня, мы узнаем утром 13 сентября - президент встретится с ней утром. Президент захочет ясности по поводу состава правительства, которое якобы должно быть утверждено 15 сентября", - комментирует исследователь Института социальных и политических исследований факультета социальных наук Латвийского университета, политолог Оярс Скудра. По словам политолога, то, станет ли Кутрис министром культуры, во многом зависит от единства "Союза Зеленых и крестьян", но "Я скорее склонен считать, что Кутрис станет министром культуры", говорит он.

Тем временем "Лембергс уже давно делает все, чтобы с его стороны не было никаких публичных заявлений, которые можно было бы по-разному истолковать", - говорит исследователь. Он склоняется и к тому, что Силиня будет работать, используя прагматичный стиль, в том числе что касается политических публичных заявлений: "Это зависит от того, насколько радикальной будет оппозиция, и от того, насколько хорошо и быстро удастся решить вопросы, связанные со Стамбульской конвенцией".

Кариньш в должности потенциального министра иностранных дел был бы временным - до выборов в Европарламент. И насчет второго - вопрос пока спорный, заявляет Оярс Скудра:

"Если это правительство доработает до выборов в Европарламент, это меня положительно удивит - значит, агрессивная неконструктивная оппозиция не будет иметь места".

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