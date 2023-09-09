У "Прогрессивных" пока нет полной ясности о распределении министерских должностей в следующем правительстве, сообщила агентству LETA представитель партии, депутат Сейма Антонина Ненашева.

По ее словам, с тех пор, как "Объединенный список" заявил о нежелании входить в правительство "Нового единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных", прошло сравнительно мало времени, и переговоры начались лишь недавно. До этого о разделении обязанностей в правительстве говорить не удавалось.

Говоря о предстоящей работе, Ненашева отметила, что переговоры приближаются к "какому-то логическому завершению", и соглашение, вероятно, будет достигнуто ко вторнику.

Отвечая на вопрос о кандидате "Прогрессивных" на должность министра здравоохранения, Ненашева заявила, что "еще даже наполовину не ясно", действительно ли на партию будет возложена ответственность за этот сектор, поэтому говорить об этом пока рано. Другие члены партии говорили, что кандидатом на пост министра мог бы стать Эдгар Лабсвирс.

По словам Ненашевой, если на партию будет возложена ответственность за эту отрасль, одним из главных приоритетов станет ее реорганизация и реформирование, а также получение необходимого финансирования на следующий год или хотя бы со следующего года. "В этом году произошел спад, и он сильно ударил по отрасли. На данный момент больницам сложно восстановиться, и уже идет рост цен на все услуги. Чтобы в ближайшие годы не падать еще больше, должно быть увеличено финансирование. Тогда надо думать об изменениях", — сказала политик.

Официальные партийные переговоры планируется завершить на следующей неделе, однако Ненашева считает, что этого может и не произойти.

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